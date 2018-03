Remi Lindholm knep JFM-brons i Tammerfors – ledde tävlingen fram till slutet

IF Minkens Remi Lindholm fick genast plåster på såren efter besvikelsen i stafetten på fredagen. Efter fjärdeplatsen på 3x5 km slog Lindholm till på 15 km fritt – och var till slut tredje snabbast av åkarna i farten på lördagen.

På fredagen förlorade Minken bronskampen i stafetten – men på lördagen visade Remi Lindholm att han är i medaljform.

På 15 kilometer med fri stil klockade Lindholm in de snabbaste mellantiderna fram till att en tredjedel av tävlingen återstod. Där var både Siilijärven Hiihtoseuras Arsi Ruuskanen och Äänenkosken Huimas Verneri Poikonen snabbare – och resultatet blev en tredjeplats och junior-FM-brons för Pernåbördige Remi Lindholm.

Brorsan Kevin Lindholm var tolfte snabbast i H20-klassen, medan IF Femmans Robin Sundsten var nästsnabbast av FSS-åkarna i terrängen på lördagen. Sundsten placerade sig till slut åtta i tävlingen.

På damsidan var det IK Falkens Hanna Ray som kom närmast medalj. Ray var femte snabbast i D18-klassen på 10 km med fri stil.

Junior-FM i Tammerfors fortsätter på söndag med 30 km fri stil för de äldre herrklasserna och 20 km fri stil för damerna.

Resultatplock, junior-FM i Tammerfors:

H23 15km fri stil

1. Joni Mäki Pyhäjärven Pohti 37.26,1

2. Lauri Vuorinen Kouvolan Hiihtoseura

3. Waltteri Vinkanharju Vantaan Hiihtoseura

---

34. Kasper Lönnbäck IF Minken +6.31,4

DNF Benjamin Tulonen IF Sibbo-Vargarna

H20 15km fri stil

1. Arsi Ruuskanen Siilijärven Hiihtoseura 37.2,5

2. Verneri Poikonen Äänekosken Huima +0,8

3. Remi Lindholm IF Minken +7,5

---

8. Robin Sundsten IF Femman +1.14,4

12. Kevin Lindholm IF Minken +1.28,0

20. August Högnabba IF Åsarna +2.39,4

30. Benjamin Sundqvist IF Minken +3.42,6

37. Alex Svartsjö IF Femman +4.56,3

38. Axel Aurén IF Åsarna +5.05,8

46. Anton Damlin IF Femman +7.35,6

H18 15km fri stil

1. Petteri Koivisto Kuhmo-Ski 36.22,6

2. Miska Poikkimäki Sievin Sisu +20,9

3. Otto Invenius Keravan Urheilijat +1.19,8

---

7. Patrik Kuuttinen IF Minken +2.51,2

24. Axel Nordman Borgå Akilles +6.26,3

29. Daniel Sorvisto IF Åsarna +7.18,3

31. Joakim Nordström IF Sibbo-Vargarna +7.30,7

34. Leevi Liukkonen Borgå Akilles +8.31,1

35. Eetu Liukkonen Borgå Akilles +8.34,2

H17 15km fri stil

1. Emil Liekari Kouvolan Hiihtoseura 38.07,8

2. Eemil Helander Keuruun Kisailijat +24,2

3. Tino Stenman Ylöjärven Ryhti +1.01,6

---

26. Viktor Koivuniemi Norrvalla Ski Team +6.44,0

DNF Simon Lindström IF Sibbo-Vargarna

D23 10km fri stil

1. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 26.50,5

2. Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu +31,2

3. Jessika Rolig Enon Kisa-Pojat +1.39,0

---

12. Jennie Lindvall IF åsarna +3.51,4

16. Fanny Storvall IF Åsarna +4.45,6

27. Elin Lövdal IF Femman +6.40,7

D20 10km fri stil

1. Emmi Lämsä Alatornion Pirkat 27.46,3

2. Klaara Leponiemi Viialan Viri +21,4

3. Josefiina Böök Karihaaran Visa +45.0

---

16. Linnea Henriksson IF Femman +2.14,2

19. Sonja Katajamäki IK Falken +3.08,2

31. Elin Björk IK Falken +4.38,6

34. Amanda Storvall IF Minken +4.42,7

47. Elin Forsgård IF Minken +6.51,8

DNF Siiri Kortejärvi Borgå Akilles

D18 10km fri stil

1. Jasmin Kähärä Mikkelin Hiihtäjät 27.51,3

2. Riina Hakala Kuoreveden Kärki +1.16,7

3. Eveliina Toivanen Karihaaran Visa +1.35,9

---

5. Hanna Ray IK Falken +2.11,3

13. Alexandra Stark Sundom IF +3.41,1

15. Amanda Nyfors IF Brahe +3.51,4

16. Sofia Haglund Sundom IF +3.53,7

DNF Linnea Halonen IF Femman

D17 10km fri stil

1. Ida Haapala Espoon Hiihtoseura 28.19,5

2. Siiri Kaijansinkko Lappeen Riento +23,4

3. Vilma Ryytty Iisalmen Visa +1.04,9

---

10. Anni Lindroos Pargas IF +2.14,1

19. Rebecca Lönnqvist Borgå Akilles +3.26,1

27. Ellen Bäck IF Åsarna +5.02,5

37. Chira Gullqvist Borgå Akilles +6.53,2

40. Sofia Valasti Borgå Akilles +8.01,9

Samtliga resultat hittas här.