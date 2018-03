Uppåt för minken på pälsauktion i Vanda – "gör en hel del för hoppet hos farmarna"

De österbottniska minkpälsfarmarna hade en rätt bra lördag på skinnauktionen i Vanda. Priset på brun mink steg med omkring tio procent och man vågar nu hoppas på att nå lönsamhet senast nästa år.

- Det krävs en prisökning på mellan 10-20 procent till så är vi uppe på lönsamhetsnivå, säger Rainer Sjöholm.

Sjöholm är pälsdjursuppfödare i Nykarleby och han följde auktionen på plats i Vanda under lördagen. Då Yle Österbotten ringer upp Sjöholm har man hunnit sälja endast den bruna minken, under eftermiddagens lopp ska även den vita gå under auktionsklubban.

Medelpriset för den bruna minken landade på drygt 31 euro och 82 procent av skinnen gick åt. Varianten Brown Velvet såldes för ett medelpris på drygt 35 euro och där sålde man 92 procent av skinnen.

Rainer Sjöholm är framför allt nöjd med att man fick ett trendbrott jämfört med senaste auktion.

- Nu fick vi prisnivån korrigerad åt rätt håll och personligen tror jag att det kommer att gå bättre senast nästa år.

Enligt Sjöholm börjar man åter närma sig en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i pälsbranschen. De överstora lagren från åren med överproduktion börjar småningom vara tömda.

Mer för hoppet än för bankkontot

Prisnivån för mink prövas relativt ofta och det är bara några veckor tills nästa pälsauktion, då i Danmark.

- Alla väntar med spänning på var vi landar i Köpenhamn, men idag fick vi ändå ett tecken vi behövde.

Lönsamheten inom pälsnäringen låg på topp år 2013 och då valde många i branschen att investera. Priserna kraschade till följd av överproduktion och har pendlat sedan dess. Det har varit tuffa år där en del farmare tvingats sätta lapp på luckan.

Rainer Sjöholm tycker tongångarna är annorlunda nu.

- Den här auktionen gör nog en hel del för hoppet för farmarna. Vi fick kanske ännu inte så stor inverkan på bankkontot, men destu större inverkan mentalt.

Saga Furs marsauktion pågår fram till tisdag.