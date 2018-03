Björgen drottning i Holmenkollen efter ursinnig upphämtning – Pärmäkoski sjua på tremilen

Bild: Timo Korhonen / All Over Press

Marit Björgen. Marit Björgen firar. Bild: Timo Korhonen / All Over Press

Det kan ha varit hennes sista tremil framför en jublande hemmapublik. Helt som i Pyeongchang var Marit Björgen starkast av alla då det gällde som mest – norskan hämtade upp en halv minut på tio kilometer.

Det såg länge ut att bli en kamp mellan Jessica Diggins, Charlotte Kalla och Ragnhild Haga om seger på tremilen i Holmenkollen på söndagen. Vid mellantiden på 20,9 kilometer hade trion ett klart försprång ner till jagande Marit Björgen och Astrid Uhrenholdt Jacobsen – men den norska duon hade inte gett upp.

Men några kilometer kvar av tävlingen hade norskorna fullbordat sin upphämtning. Björgen steg upp till etta – och fortsatte att ånga på. Till slut kom hon i mål drygt tre och en halv sekund före amerikanskan Diggins.

– Det är helt otroligt. Jag trodde aldrig att jag skulle klara av det, säger Björgen efter bragden till NRK.

Pärmäkoski inledde starkt men orkade inte hänga med

Ragnhild Haga knep tredjeplatsen efter en frenetisk spurtkamp med Charlotte Kalla. Svenskan blev till slut bara en tiondelssekund ifrån sin första pallplacering i den anrika tävlingen på tio år.

Krista Pärmäkoski inledde hoppingivande och stod tillsammans med Diggins för loppets första försök att rycka ifrån. Det misslyckades ändå och Pärmäkoski visade sig snabbt ha problem med att hänga med toppåkarnas fart.

Till slut blev det en sjundeplats för den trefaldiga OS-medaljören – avståndet upp till tätklungan blev knappt två minuter.

Kerttu Niskanen slutade 14:e, Anne Kyllönen 24:a, Susanna Saapunki 26:a, Eveliina Piippo 33:a och Aino- Kaisa Saarinen kom i mål som 39:e dam.

Resultat, 30km fri stil Holmenkollen:

1. Marit Björgen NOR 1:18.12,4

2. Jessica Diggins USA +3,6

3. Ragnhild Haga NOR +4,3

4. Charlotte Kalla SWE +4,4

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +11,6

6. Ingvild Flugstad Östberg NOR +1.39,5

7. Krista Pärmäkoski FIN +1.51,7

8. Stefanie Böhler GER +2.10,2

9. Teresa Stadlober AUT +2.11,6

10. Ebba Andersson SWE +2.11,9

---

14. Kerttu Niskanen FIN +2.28,9

24. Anne Kyllönen FIN +3.30,5

26. Susanna Saapunki FIN +3.56,2

33. Eveliina Piippo FIN +5.48,7

39. Aino-Kaisa Saarinen FIN +6.56,5