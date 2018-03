Folkkongressen i Kina ska besluta att en president får sitta kvar hur länge som helst

"Socialism med kinesiska särdrag för en ny era".

Det kinesiska kommunistpartiet avslutade sin stora partikongress med att enhälligt rösta för att president Xi Jinpings nya ideologi ska skrivas in i Kinas kommunistpartis stadgar, under Xis eget namn. Xi blir den förste kinesiske ledaren sedan Mao som får den äran under sin ämbetsperiod.