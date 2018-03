Medaljkontot öppnat sista dagen – Kuuttinen och Ray ordnade fin FM-avslutning

Efter två dagar utanför pallen säkrade Patrik Kuuttinen och Hanna Ray varsin medalj i helgens tredje FM-lopp. Kuuttinen höll undan och tog brons, Ray satte in stöten på sista varvet och knep silver bakom fenomenet Jasmin Kähärä. Anni Lindroos fullbordade dagen med en tredje FSS-medalj.

I fredags inledde Patrik Kuuttinen juniorernas FM-helg i Tammerfors med en fjärdeplats i tjugoåringarnas stafett. I går fyllde han på med en sjundeplats på femton kilometer fritt i artonårsklassen.

När det var dags för helgens sista insats gick Närpesbördige Kuuttinen för medalj. I den klassiska masstarten på tjugo kilometer låg han tvåa efter ett av fyra varv.

Kuuttinen, som även håller på med skidskytte, och resten av fältet fick se dagens artonårsmästare Petteri Koivisto rycka på det andra varvet.

På det tredje varvet tvingades Kuuttinen ge sig i kampen om silvret mot Miska Poikkimäki. Under de fem sista kilometrarna blev det en strid mot tröttheten för Minkenåkaren.

Wiljam Mattila från Keravan Urheilijat närmade sig och i mål hade Kuuttinen blott fem sekunder ner till Mattila, men krafterna räckte alltså till ett brons.

Ray tog silver efter stark avslutning

Kuuttinen var en av tre FSS-medaljörer under dagens tävlingar i Tammerfors. Den andra medaljen kom också i artonårsklassen – men då på flicksidan.

I likhet med Kuuttinen hade Hanna Ray två dagar i följd missat pallen. I går åkte hon in som femma på tio kilometer fritt – drygt trettio sekunder från bronset.

Precis som i går fanns inget att göra mot Jasmin Kähärä i dagens klassiska masstart på femton kilometer. Kähärä är i en helt egen klass och utklassade allt motstånd båda dagarna.

Bakom Kähärä drog Ray det längsta strået. Fem åkare var tillsammans ut på det sista varvet, men där satte Ray in stöten som gav silver. Falkenåkarens avstånd till Kähärä blev nästan en och en halv minut.

Den tredje medaljen tog Anni Lindroos. Pargas IF-åkaren knep ett brons i sjuttonårsklassen. Hennes avstånd upp till guldstriden var över en minut, men hon säkrade tredjeplatsen efter en bra avslutning.

Resultat, junior-FM:

H17, 20 km (k):

1) Emil Liekari, Kouvolan Hiihtoseura 51.46,5

2) Tino Stenman, Ylöjärven Ryhti + 2.37,9

3) Atte Huttunen, Iisalmen Visa + 2.46,0

---

12) Casper Hjerpe, Norrvalla Ski Team + 5.25,3

22) cedrik Sandell, Österby Sportklubb + 7.32,2

28) Christian Tarvone, IK Falken + 11.23,8

H18, 20 km (k):

1) Petteri Koivisto, Kuhmo-Ski 52.02,1

2) Miska Poikkimäki, Sievin Sisu + 42,1

3) Patrik Kuuttinen, IF Minken + 1.25,3

---

24) Eetu Liukkonen, Borgå Akilles + 6.27,9

25) Joakim Nordström, Sibbo-Vargarna + 6.28,2

29) Leevi Liukkonen, Borgå Akilles + 7.53,7

32) Axel Nordman, Borgå Akilles + 9.02,6

H20, 30 km (k):

1) Lassi Vuorinen, Skiteam 105 1.17.31,2

2) Olli Ahonen, Imatran Urheilijat + 9,3

3) Santeri Pirneskoski, Karihaaran Visa + 12,6

---

12) Robin Sundsten, IF Femman + 4.24,6

14) Alex Svartsjö, IF Femman + 5.12,4

15) Kevin Lindholm, IF Minken + 5.17,0

16) August Högnabba, IF Åsarna + 5.25,5

20) Benjamin Sundqvist, IF Minken + 7.54,4

22) Axel Aurén, IF Åsarna + 8.30,7

29) Remi Lindholm, IF Minken + 10.29,1

33) Anton Damlin, IF Femman + 13.31,7

H23, 30 km (k):

1) Joni Mäki, Pyhäjärven Pohti 1.16.01,3

2) Lauri Lepistö, Kouvolan Hiihtoseura + 44,0

3) Lauri Vuorinen, Kouvolan Hiihtoseura + 1.24,9

---

11) Jonatan Lindqvist, IF Minken + 6.19,5

24) Ksper Lönnbäck, IF Minken + 13.16,4

25) Benjamin Holmgren, Sibbo-Vargarna + 13.18,8

D17, 15 km (k):

1) Siiri Kaijansinkko, Lappen Riento 46.15,6

2) Sara Niittyviita, Kouvolan Hiihtoseura + 7,6

3) Anni Lindroos, Pargas IF + 1.16,7

---

21) Rebecca Lönnqvist, Borgå Akilles + 5.22,3

22) Ellen Bäck, IF Åsarna + 8.52,2

D18, 15 km (k):

1) Jasmin Kähärä, Mikkelin Hiihtäjät 45.42,7

2) Hanna Ray, IK Falken + 1.21,3

3) Anniina Neuvonen, Mikkelin Hiihtäjät + 1.27,3

---

15) Linnea Halonen, IF Femman + 5.44,0

16) Alexandra Stark, Sundom IF + 5.45,1

18) Amanda Nyfors, IF Brahe + 10.24,6

D20, 20 km (k):

1) Rebecca Immonen, Nastolan Naseva 59.10,0

2) Anita Korva, Kainuun Hiihtoseura 59.10,0

3) Klaara Leponiemi, Viialan Viri + 35,7

---

12) Sonja Katajamäki, IK Falken + 5.02,4

15) Linnea Henriksson, IF Femman + 5.37,9

21) Amandra Strandvall, IF Minken + 7.19,4

D23, 20 km (k):

1) Vilma Nissinen, Vuokatti Ski Team 58.36,8

2) Anna-Kaisa Saari, Ylivieskan Kuula + 18,9

3) Titta Kuorelahti, Äänekosken Huima + 1.17,4

---

9) Jennie Lindvall, IF Åsarna + 5.14,4

12) Fanny Storvall, IF Åsarna + 7.26,1

21) Elin Lövdal, IF Femman + 12.34,1

Se fullständiga resultat från junior-FM här!