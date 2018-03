Ogier tillbaka som VM-etta – avhakad Latvala avslutade kvickt

Bild: imago/PanoramiC/ All Over Press

Sebastien Ogier har kopplat ett tidigt grepp om VM-serien. Sebastien Ogier, Mexikos VM-rally. Bild: imago/PanoramiC/ All Over Press

Sebastien Ogier tog säsongens andra seger i rally-VM. Fransmannen var helt överlägsen i Mexiko – där de finländska förarna inte hade något att hämta.

Den femfaldige världsmästaren Sebastien Ogier visade var skåpet ska stå i säsongens tredje VM-rally. Fransmannen tog en komfortabel seger på grusvägarna i Mexiko.

Ogier vann sin andra tävling för året en dryg minut före spanjoren Dani Sordo. Britten Kris Meeke körde in som trea och var distanserad med en och en halv minut.

Ogier tog också över ledningen i VM-serien.

– Det här är en utsökt seger. Det var svåra förhållanden, men vi gav aldrig upp. Bilen kändes bättre på grus, vilket är ett gott tecken inför fortsättningen av säsongen, säger Ogier.

Latvala åtta efter problem

För finländsk del gav helgen i Mexiko inga framskjutna placeringar. Jari-Matti Latvala var bäst med en åttondeplats, men hans avstånd upp till Ogier var nästan sexton minuter.

Toyotaföraren hade tekniska problem under tävlingen, men visade åtminstone att fart finns i bilen under de sista specialsträckorna. Han slutade etta, tvåa och trea under de sista etapperna.

– Det kändes väldigt bra. Jag sade till kartläsaren att jag inte kunde ha kört bättre, säger han efter den sista, lyckade specialsträckan.

Tre tävlingar in i säsongen har Latvala nått en tredjeplats som bäst. Nästa VM-rally körs på Korsika i början på april.

Resultat, Mexikos VM-rally:

1) Sebastien Ogier, Ford 3.53.58,0

2) Dani Sordo, Hyundai + 1.13,6

3) Kris Meeke, Citroen + 1.29,2

---

8) Jari-Matti Latvala, Toyota + 15.47,1

11) Esapekka Lappi, Toyota + 31.07,8

12) Teemu Suninen, Ford + 33.16,3

16) Kalle Rovanperä, Skoda + 1.13.28,8

17) Jari Huttunen, Hyundai + 1.30.48,5