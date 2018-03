Otroligt spjutresultat: Vetter slog till med alla tiders tolfte längsta båge – i mars!

92,70m! Meeting-Record, World-Lead and the official standard for @berlin.2018 💪🏼🔥 #boom #vetterwurf #javelin #speerwurf #nike #roadtoberlin #berlin2018 #trackandfield #athlete #qualified #leiria #portugal #leichtathletik #picoftheday #instalike #instagood #happyme #unstoppable

A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Mar 11, 2018 at 11:55am PDT