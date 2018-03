Ryska svaret på britternas anklagelser: "en cirkus i parlamentet" – Putin säger inget innan utredningen är avslutad

Maria Zakharova på Rysslands utrikesdepartement kallar brittiska premiärministern Theresa Mays uttalande om att Ryssland sannolikt ligger bakom attacken på en före detta rysk spion för en vecka sedan för "sagor".

Sergej Skripal, dottern Julia och en polis ligger på sjukhus efter att de attackerats med ett ryskt nervgift förra veckan, i katedralstaden Salisbury i södra England. På måndagen krävde Storbritanniens premiärminister en förklaring av Moskva och sade att Ryssland sannolikt är skyldiga.

Taleskvinnan Maria Zakharova på utrikesdepartementet sparade inte på orden i sitt svar till Westminster.

- Uttalandet är en del av en informationskampanj och en politisk kampanj. De kampanjerna baserar sig på provokation, säger Zakharova enligt nyhetsbyrån Interfax.

- Vi fick se en cirkusshow i Storbritanniens parlament.

Zakharova säger också att "kungariket kunde utreda tidigare fall i stället för att hitta på nya sagor". Ryska och brittiska relationer har länge varit kyliga på grund av mord på ryska medborgare i Storbritannien, som spionen Aleksandr Litvinenko, oligarken Boris Berezovskij och tre andra de senaste 12 åren.

Samtidigt som May, ryska ambassaden och Zakharovas utrikesdepartement grälar, var den viktigaste nyheten på statliga medier skådespelaren Oleg Tabakovs död.

På andra plats kom Putin som obrydd av händelserna i London deltog i ett jordbruksseminarium i Krasnodar. BBC åkte till staden, som ligger drygt två timmar från Svarta havet, och frågade Putin om mordförsöket i Salisbury och om Mays kommentarer.

- Vi är här för att koncentrera oss på jorbruk och på hur vi kan påverka människors liv, och ni frågar mig om någon tragedi. Red ut ärendet där och efter det kan vi diskutera saken, sade en enligt ögonvittnen road Putin.