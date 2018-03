I dag vill May ha en förklaring till hur nervgiftet hamnade i Salisbury

Storbritanniens premiärminister Theresa May beskyllde på måndagen Ryssland för att ligga bakom giftattacken mot den forne ryske dubbelagenten Sergej Skripal. Under tisdagens lopp vill hon ha en förklaring från Ryssland. USA och Nato har uttryckt sitt stöd för May.

USA har "fullt förtroende" för den brittiska utredningen av fallet Skripal, sade USA:s utrikesminister Rex Tillerson.

- Vi håller med om att de ansvariga, både de som utförde brottet och de som beordrade det, måste ställas till svars, tillade han.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uttryckte också sin oro över attacken.

- Att använda nervgas är fruktansvärt och helt oacceptabelt, tillade Stoltenberg.

Antingen var det den ryska staten eller så har de tappat kontrollen

I sitt tal till parlamentet sade May att det nu står klart att Skripal och hans dotter förgiftades med ett nervgift för militärt bruk.

Nervgiftet är enligt henne ett av dem som går under samlingsnamnet "Novitjok" (ungefär "nykomling" på svenska) som tagits fram i Ryssland och som Ryssland fortfarande har kapacitet att tillverka.

Enligt May har Ryssland tidigare sett ryska avhoppare som legitima måltavlor och den brittiska regeringen har alltså dragit slutsatsen att det "högst sannolikt" är Ryssland som ligger bakom attacken mot Skripal.

Storbritanniens premiärminister Theresa May under talet i parlamentet på måndagen. Bild: AFP / Lehtikuva

- Antingen var det här ett direkt dåd av den ryska staten mot vårt land eller så har de tappat kontrollen över sitt potentiellt katastrofalt skadliga nervgift och låtit det falla i någon annans händer, sade May till parlamentet.

Hon uteslöt alltså inte alternativet att någon eller några inom den ryska militären eller underrättelsetjänsten kan ha agerat utan Kremls vetskap.

Nu vill britterna veta vilket av alternativen som gäller. På måndag eftermiddag kallades den ryska ambassadören till det brittiska utrikesministeriet och ombads en förklaring till hur nervgiftet kan ha hamnat i Salisbury. Storbritannien vill ha en förklaring på tisdagen.

May kräver också att Ryssland under tisdagens lopp lämnar en full redogörelse över nervgiftsprogrammet "Novitjok" till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

Annars vidtar Storbritannien "omfattande åtgärder"

May hotade med "omfattande åtgärder" om man inte får någon "trovärdig" rysk förklaring under tisdagens lopp.

Vilka åtgärder det i första hand kan handla om borde klarna redan på onsdagen.

Storbritannien kan förstås utvisa ryska diplomater, utvidga ekonomiska sanktioner mot Ryssland och eventuellt också gå åt rika ryssar i Storbritannien som har kopplingar till Kreml.

Brittisk militär klädde på sig skyddsdräkter på söndagen då de förberedde sig för att flytta bort bilar från en parkering i Salisbury. Brittisk militär klädde på sig skyddsdräkter på söndagen då de förberedde sig för att flytta bort bilar från en parkering i Salisbury. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL

Brittiska BBC påpekar att den centrala frågan blir det stöd som Storbritannien kan få från omvärlden för internationella sanktioner mot Ryssland.

Det kan bli tufft, enligt BBC, då många europeiska länder skulle vilja mildra de existerande sanktionerna mot Ryssland. USA:s president Donald Trump har inte heller yttrat sig om Skripalaffären ännu.

Det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova avvisade redan på tisdagen Mays anklagelser som en "cirkusföreställning" och som "sagor".

Rysslands president Vladimir Putin har inte uttalat sig efter att May höll sitt tal i parlamentet.

