Kasper Strömman om design: Världens svartaste material är "Vantablack"

Skribent: Yle

För några år sen introducerades materialet Vantablack, också kallat ”världens svartaste svart”.

För dem som inte följt med i materialsvängen är det frågan om ett ytmaterial som absorberar 99,965 prosent av all inkommande strålning, och därför enligt betraktare mest upplevs som ”ett svart hål”.

Vantablack är nämligen uppbyggt som en tät skog av kolbaserade nanorör, vilket gör att materialet ”fångar” ljuspartiklarna, och därmed hindrar dem från att reflekteras tillbaks.

Det känns lite fånigt att titta på bilder av föremål beläggda med Vantablack, för de ser bara ut som nån klippt ut föremålet ur bilden i photoshop.

Men i verkliga livet ska tydligen en känsla av overklighet uppstå, då ögat inte kan registera djup på föremål belaggda med materialet.

Vantablack i OS-paviljongen i PyeongCjang. Vantablack kolsvart material i OS-paviljong i Pyong Chang

Vantablack utvecklades först och främst med rymden och försvaret i åtanke.

Där är materialet väldigt användbart i saker som känsliga instrument där man vill undvika ströljus.

Försvaret är å andra sidan intresserat av att göra flygplan och dylikt osynliga för radarsystem. Så ett stort intresse finns därför.

Men konstvärlden var också snabb att haka på. Eller ja, världen och världen, främst egentligen Anish Kapoor.

Bild: ”Vad är svartare än svart? Kolsvart”. COPYRIGHT KASPER STRÖMMAN Svart ruta Bild: Kasper Strömman

För genast när denne indisk-brittiska konstnär hörde talas om Vantablack tänkte han nämligen ”måste ha”.

Sen funderade han en stund, efter vilket hans följande tanke var ”men ingen annan får ha. Bara jag.”

Förvånansvärt nog lyckades han köpa sig ett exklusivt avtal med Surrey NanoSystems som tillverkar beläggningen.

Sen använde han all sin konstärliga talang för använda pigmentet till att designa ett jättedyrt schweiziskt armbandsur som bara finns att köpa i tio exemplar.

Anish Kapoor Konstnären Anish Kapoor Bild: imago/Bettina Strenske/ All Over Press

Andra konstnärer var inte direkt helt hundra på om det här var speciellt bra konst. Men mest undrade de varför just Kapoor getts ensamrätt till det svartaste av svarta.

Artisten Stuart Semple kommenterade därför detta med att göra det enda rätta i situationen. Han tog i sin tur fram en ny nyans av chockrosa som han kallar ”the world’s pinkest pink”.

Den säljer han på sin webbsida, men lägger till disclaimern ”By adding this product to your cart you confirm that you are not Anish Kapoor, you are in no way affiliated to Anish Kapoor, you are not purchasing this item on behalf of Anish Kapoor or an associate of Anish Kapoor. To the best of your knowledge, information and belief this paint will not make its way into that hands of Anish Kapoor.”

Det vill säga, är du Anish Kapoor ska du ge fan i att använda mitt pigment.

Han hade doppat långfingret i detta fluorescerande rosa pigment, med bildtexten ”Up yours”.

Alfa-konstnären Anish Kapoor svarade direkt med att lägga upp en bild på sin instagram där han doppat långfingret i detta fluorescerande rosa pigment, med bildtexten ”Up yours”.

Antagligen mest för att visa att han kan, men vem vet, kanske han planerar att ge ut lite dyra skära manschettknappar eller en rosa slipsnål senare i år.

Semple kände dock inte att han var helt färdig med deras lilla beef. Därför säljer han nu en ny produkt, ”världens mest glittrande glitter” på sin webplats som han påstår är ”98,8 % genomskinligt”.

Dessutom ska glitterflingorna vara större och mera oregelbundna än i normalt glitter, vilket ska ge en bättre lyster. Självklart får inte heller denna användas av Anish Kapoor.

Så vad är historiens lärdom? Såklart att smågnabbande på instagram inte ska tas med ett axelryck.

Det kan nämligen vara en precis lika stor drivande kraft för att komma upp med nya material som världens mest avancerade nanomateriallaboratorier.

Text: Kasper Strömman

Del 4 av Design 3000, ”Material” sänds 13.3.2018 kl. 18:30 på Yle Fem. Medverkar gör bl.a. Mette Bak Anderson, Hans Ehrich och Suvi Haimi.