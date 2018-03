Pelicans på fallrepet, SaiPa en seger från avancemang

SaiPa inledde serien med seger.

Första perioden slutade jämnt på 1-1. SaiPa drev starkare på med 20 skott mot mål, medan Pelicans lyckades samla sin attack 13 gånger. SaiPa sätter verkligen fart på spelet i andra perioden och lyckas ta sig till en 2 måls ledning.

Första perioden

07:12 2 min L. Lappalainen (SaiPa) - För många spelare på isen

11:24 2 min S. Salminen (SaiPa) - Slashing

12:11 0-1 M. Siikonen (C. Jürgens, J. Leimu) PPG

14:24 1-1 C. Hamilton (U. Vaakanainen, C. Kunyk)

17:24 2 min A. Oksanen (SaiPa) - Crosschecking

Andra perioden

29:06 2 min J. Rowley (Pelicans) - Crosschecking

30:41 2-1 C. Kunyk (K. Maalahti, A. Oksanen) PPG

32:18 3-1 D. Goodwin (J. Tanus, T. Nättinen)

Tredje perioden

40:20 3-2 C. Jürgens (J. Mankinen, A. Mustonen)

47:50 2 min L. Sulak (Pelicans) - Tripping

51:06 4-2 D. Goodwin (A. Oksanen, J. Sneck)

56:26 2 min H. Björninen (Pelicans) - Interference

59:08 Målvakt ut: J. Voutilainen (Pelicans)

59:51 2 min C. Hamilton (SaiPa) - Slashing

Matchstatistik

Publik: 2814 (Kisapuiston jäähalli)

Vad tycker du om den här artikeln skriven av robotjournalisten Victoria? Har du önskemål om hur vi kunde utveckla de automatiska artiklarna? Fyll i en kort enkät och berätta.