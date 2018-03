Peter Östman lämnade in vargmotion

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) lämnade under tisdagen in en åtgärdsmotion för ökad vargjakt. Motionen undertecknades av sju ledamöter i jord- och skogsbruksutskottet.

Östman vill sänka tröskeln för dispens till att fälla vargar som utgör en risk för befolkningen. Östman föreslår även att regeringen ser till att stamvårdande jakt på varg utförs och att alla regioner i Finland skulle lyda under bilaga fem i EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att vargar i princip får jagas i hela landet.

Det hjälper inte att skrämma vargarna till grannkommunen, anser Östman. För att råda bot på problemet måste det därför fällas ett större antal vargar.

Åtgärdsmotionen undertecknades av ledamöterna Mats Nylund (SFP), Reijo Hongisto (Blå), Lasse Hautala (C), Kari Kulmala (Blå), Susanna Koski (Saml) och Pertti Hakanen (C), alla medlemmar i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Motionen lämnades in under tisdagen.

Tidigare har SFP:s riksdagsgrupp frågat vad regeringen tänker göra åt vargen.