Santeri Kiiveri sjätte i alpin kombination: "Jag var ute efter en pallplats"

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Santeri Kiiveri i elden vid de paralympiska spelen i Pyeongchang. Santeri Kiiveri i elden vid de paralympiska spelen i Pyeongchang. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Santeri Kiiveri slutade på sjätte plats i den alpina kombinationen vid OS i Pyeongchang. Han låg på sjätte plats redan efter super-G, men lyckades inte klättra i slalom-momentet. Jag gick ut för att ta mig in i topp tre, men killarna före åkte för snabbt, säger Kiiveri efter loppet.

Efter super-G hade Kiiveri knappt två sekunder upp till täten och medaljplatserna inom räckhåll.

– Det var ett helt OK åk, inte är sjätte plats dåligt heller. Jag gick ut för att ta mig in i topp tre, men killarna åkte för snabbt. Jag kom aldrig in i min rytm och låg lite på bakfoten genom hela prestationen, säger Kiiveri i ett pressmeddelande.

Den ryska paralympiska idrottaren Aleksej Bugajev vann guld före fransmannen Arthur Bauchet medan Adam Hall från Nya Zeeland knep brons.

Kiiveri förlorade sist och slutligen 7,2 sekunder till täten.

– Jag brukar ha svårt med dessa sneda backar, speciellt när det ligger på snedden åt fel håll. Banan är visserligen samma åt allihopa även om åkarna och våra skador varierar, konstaterade Kiiveri.

Han skall ännu delta i storslalom och slalom under resten av veckan.

Tidigare under tisdagen landade skidskytten Juha Härkönen på tionde plats på 12,5 kilometer i väldigt varma förhållanden.

Finlands lag i rullstolscurlingen åkte i sin tur på storstryk mot värdnationen, när Sydkorea var bättre med hela 11-3. Efter det blev det ytterligare en förlust mot Schweiz med 7-10.

Finland ligger sist i curlingen med en seger på sju försök.