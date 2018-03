Skräckhistorien om ryska oliktänkare – förgiftade utomlands

May får flankstöd av USA och Nato.

Storbritanniens premiärminister Theresa May beskyllde på måndagen Ryssland för att ligga bakom giftattacken mot den forne ryske dubbelagenten Sergej Skripal. Under tisdagens lopp vill hon ha en förklaring från Ryssland. USA och Nato har uttryckt sitt stöd för May.