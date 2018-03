Alla tiders tonårsmålskytt i NHL: ”Laine hade gjort ännu mer mål på min tid”

Bild: All Over Press

Det ska ske ett litet mirakel för att Jimmy Carsons målrekord ska hotas, men Patrik Laine har satt avtryck hos NHL-historiens främste juniormålskytt. ”Det är mycket tuffare nu än tidigare", säger Carson.

När Patrik Laine prickade in sitt 41:a mål för säsongen mot Washington Capitals klev han in som alla tiders tredje mesta tonårsmålskytt i NHL.

– Det har varit mycket snack om den andra säsongens förbannelse, men jag vet inte hur det är med den saken när jag ändå har samlat ihop 41 mål i detta skede, konstaterade Laine.

Laine står på 77 fullträffar – ett mål mer än vad hockeyns rekordman Wayne Gretzky nådde upp till innan han fyllde tjugo. Nu finns bara Jimmy Carson (92 mål) och Dale Hawerchuk (85 mål) framför superskytten från Tammerfors.

Att Laine ska radera Carsons rekordnotering känns näst intill omöjligt. I natt satte Pekka Rinne stopp för finländarens sex matcher långa målsvit och nu återstår tolv matcher i grundserien för Winnipeg Jets del.

"Riktig bedrift"

Jimmy Carson är ingen speciellt omtalad figur i hockeyhistorien, men nu har han också fått en hel del meddelanden. Han är mäkta imponerad av att nittonårige Laine producerar mål i den här takten.

– Det är en riktig bedrift. Om han skulle ha spelat under min tid, skulle han troligen ha gjort ännu mer mål, säger Carson till NHL:s webbplats.

– Det är svårt att jämföra olika eror, men jag har sett tillräckligt mycket hockey för att veta att det är mycket tuffare nu än tidigare. Nu för tiden gör spelare 20–30 mål och det pratas om en utmärkt säsong. Om man backade från 50 till 30 gjorda mål på min tid var man ingenting.

Nu för tiden gör spelare 20–30 mål och det pratas om en utmärkt säsong

I samma skara som Kurri och Selänne

Carson startade sin NHL-karriär med två pangsäsonger i Los Angeles Kings i slutet på 1980-talet. Det var då som han gjorde sina 92 mål.

Efter det blev det tuffare och han fick aldrig lyfta Stanley Cup-bucklan. Totalt spelade han 626 grundseriematcher och gjorde 275 mål.

Under sin andra NHL-säsong gjorde Carson 55 mål. Den noteringen kom han inte upp till senare i karriären.

– På den där tiden var det en större sak att jag var den andre amerikanen som gjorde 50 mål under en säsong, säger Carson angående sitt tonårsmålrekord.

Teemu Selänne var en stor målskytt under sina NHL-år. teemu selänne glad på isen Bild: EPA

Laine, som har stått för poäng i tretton raka matcher, står alltså just nu på 41 mål och är därmed en av tre finländare som har nått upp till minst 40 mål under en NHL-säsong. Teemu Selänne och Jari Kurri gjorde det sju gånger var under karriären.

Under NHL-åren gjorde Kurri över 50 mål under fyra säsonger. Selänne gjorde det under tre säsonger.