Fårholmsbron stängs först på torsdag eftermiddag

Fårholmsbron vid omfartsvägen runt Jakobstad skulle egentligen ha stängts redan på onsdagen men stängningen sker först på torsdag eftermiddag. Orsaken är att alla trafikskyltar inte hade anlänt på onsdagen

Fackverksbron bron vid Fårholmen kommer att ersättas med en ny betongbro och brolocket vid Tjuvören kommer också att förnyas.

-Biltrafiken leds via Larsmovägen, 7494, under arbetets gång, säger arbetsplatschef Ari Välimaa.

-Både den lätta trafiken och båttrafiken under bron kommer att kunna fortsätta under byggnadsskedet. Bron skall stå klar i oktober i höst, asfalteringen sker i två omgångar och det andra skedet sker under våren 2019.

.Arbetet utförs av företaget Kreate OY och arbetet leds från Seinäjoki.