Heynckes historisk i Champions League – Bayern körde över Besiktas

Det har nästan blivit en tradition – och Bayern München fortsätter att slita sönder åttondelsmotståndare. Besiktas var hackat och malet efter en match. I returen skrev Jupp Heynckes Champions League-historia.

Minst kvartsfinal i nio av de tio senaste Champions League-turneringarna. Bayern München fortsätter att vara en stormakt att räkna med i de tuffaste sammanhangen.

I åttondelarna har det ofta handlat om rena, rama slakterna. Basel, Sjakhtar Donetsk och Arsenal har varit några av offren som åkt på storstryk under 2010-talet.

Nu kan vi addera Besiktas till den listan. Redan för några veckor sedan satte FC Bayern punkt för spänningen hemma i Tyskland.

Den femfaldiga Europacupmästaren vann med 5–0 på hemmaplan. Kvällens retur var en ren formalitet. Bayern München vann ändå.

Thiago Alcantara stötte in 1–0 i första halvlek och till slut fastställde Sandro Wagner slutresultatet 3–1.

– I andra halvlek hade vi inte riktigt kontroll på det. Det blev hit och dit. Vi vann med 3–1 på bortaplan, men det kändes inte så bra, säger Thomas Müller enligt Reuters.

Men 8–1 totalt alltså – och ett stycke historia att notera för tränaren Jupp Heynckes. Veteranen har lett laget till elva raka Champions League-segrar under säsongen och det har ingen manager lyckats med tidigare.