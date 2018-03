Trump studerade murmöjligheter mot Mexiko: "Här ska ingen kunna klättra över"

Yhdysvaltojen taloudella menee fantastisen hyvin. Työttömyys on pohjalukemissa ja talous kasvaa, mutta inflaatio on pysynyt kurissa. Presidentti Donald Trumpin talouspolitiikka on kuitenkin aiheuttanut tilanteen, jossa taloutta uhkaavat samanaikaisesti liian kiihkeä talouskasvu ja kasvun hidastuminen. Hidastumisen vaara syntyy kauppasodan uhasta.