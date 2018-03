Bäddat för spännande jaktstart: Tre finländare vidare – ny norsk vinnare

Bild: imago/Eibner/All Over Press

Henrik L'Abée-Lund fick fira framför hemmapubliken.

Det blev dubbelt Norge i herrarnas sprint i skidskyttevärldscupen i Holmenkollen. Henrik L’Abée-Lund tog karriärens första seger efter en stark finish.

– Oj, vad det sista varvet var tungt för många! Den långa säsongen börjar märkas, konstaterar Yle Sportens referent Magnus Eklöv efter avslutad segerkamp i Holmenkollens sprint.

En av åkarna som tappade ovanligt mycket mark var Johannes Thingnes Bö. Den norska världscuptvåan var som helhet snabbast av alla i spåret – men förlorade stort under den sista slingan.

Bö, som sköt en bom, lämnade det sista skyttet som etta men var distanserad med 6,1 sekunder av den renskjutande landsmannen Henrik L’Abée-Lund i mål.

Martin Fourcade skuggade L’Abée-Lund på några sekunders avstånd efter det stående skyttet. I slutresultaten var avståndet 6,9 sekunder.

Alla finländare med till jaktstarten

Bakom L’Abée-Lund, 31, som tog karriärens första seger i världscupen, var kampen om de övriga pallplaceringar än jämnare. Tvåan Bö (+6,1 sekunder), trean Fourcade (6,9) och fyran Julian Eberhard (7,1) rymdes alla inom en sekund.

Fourcade och Bö gör sinsemellan upp om förstaplatsen i den totala världscupen. Med fyra deltävlingar kvar är det verkliga avståndet (med säsongens två sämsta placeringar borträknade) 39 poäng till fransmannens favör.

Härnäst väntar morgondagens jaktstart – med tre finländare. Såväl Olli Hiidensalo (40:e plats i dag), Tero Seppälä (46) som Tuomas Grönman (48) kom in bland de 60 främsta och får därmed delta även på lördag.

Damerna skidar stafett i Holmenkollen på lördag, med jaktstarten – där Kaisa Mäkäräinen ger sig ut från 40:e plats – på programmet på söndag.

Resultat:

1. Henrik L'Abee-Lund NOR 26.10,3 (0)

2. Johannes Thingnes Bö NOR + 6,1 (1)

3. Martin Fourcade FRA + 6,9 (0)

4. Julian Eberhard AUT + 7,1 (1)

5. Lukas Hofer ITA + 15,5 (1)

6. Arnd Peiffer GER + 16,8 (1)

7. Jevgenij Garanitjev RUS + 23,3 (0)

8. Quentin Fillon Maillet FRA + 28,8 (0)

9. Benedikt Doll GER + 35,2 (1)

10. L.H. Birkeland NOR + 41,2 (0)

----------------------------------------

40. Olli Hiidensalo FIN + 1.39,0 (1)

46. Tero Seppälä FIN + 1.50,8 (2)

48. Tuomas Grönman FIN + 2.01,0 (1)