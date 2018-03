Kaain och Bullock Hearts utmanar Vegatoppen - rösta här!

Två nya finlandssvenska artister utmanar Vegatoppen den här veckan igen. Kaain med My darkness and I och Bullock Hearts med Ride like a lightning. Vilken låt röstar du på?

Varje vecka tävlar tio låtar om en placering på Vegatoppen. De åtta låtarna som fått mest röster går vidare medan de två sämst placerade får lämna leken.

Vegatoppen är Yle Vegas egen musiklista vars placeringar du kan påverka genom att rösta!

Lazy Mungo och Lina Teir tackar för sig medan båda förra veckans utmanare lyckas ta sig in på den finlandssvenska hitlistan.

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen vecka 10:

1. Tomas Fantz / Honky Tonk Angel: 15.79 %

2. Andrea Eklund / Sommarlängtan: 14.66 %

3. Superdiesel / High on your love: 13.53 %

4. Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 12.41 %

5. Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 11.65 %

6. Heléne Nyberg / Om du öppnar hjärtat: 9.77 %

7. Susann Sonntag / Tårar faller ner: 8.27 %

8. Niklas Simonsen / The Sea: 6.02 %

-------------------------------------------------------------

9. Lazy Mungo / How could i let you know: 4.89 %

10. Lina Teir / Låt ditt hjärta sjunga: 3.01 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 11 presenteras torsdag 22.3.2018 kl. 20.03 med repris lördag 24.3.2018 kl. 21.03. Då får du veta om utmanarna tar sig upp på Vegatoppen och hur det går för listans övriga låtar och artister.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.19:22, med repris på söndag kl. 19:22. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

