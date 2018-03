Varg rörde sig i Vasa under natten – i Korsholm under morgonen

En varg rörde sig nära centrum av Vasa under natten till torsdag. Polisen skrämde bort den och tror att den vandrade norrut. Under morgonen fick man nämligen in spårobservationer från Jungsund i Korsholm.

Natten till torsdag rörde sig vargen i Sandviken och Klemetsö i Vasa.

Polisen tog emot flera anmälningar, de första redan före midnatt, och observerade också vargen på Sjukhemsgatan. Det var den enda gången under natten som polisen såg vargen med egna ögon.

En person med hund mötte vargen på Klemetsögatan strax efter att hon blivit varnad av polisen om att det rör sig en varg i närheten.

Lufsade till Korsholm

Polisen skrämde bort vargen från bebyggelsen och tror att den gick norrut. Polisen var beredda på att avliva vargen om det skulle ha behövts.

Kring klockan tre på natten fick polisen en anmälan om att vargen setts på Singsbyvägen i Korsholm. Under morgonen har man fått in spårobservationer från Jungsundsvägen och Kalvholmsvägen.

- Vi utgår från att det är samma varg som förflyttat sig från Vasa centrum norrut, säger Pauli Latvanen på Polisinrättningen i Österbotten till Yle Pohjanmaa.

Polisen gör bedömningen att vargen är på tryggt avstånd från bebyggelse just nu.

Artikeln uppdateras

Komentarsfunktionen är stängd på den här artikeln eftersom vi märker att diskussionen om vargen i kommentarsfälten inte tillför någonting nytt utan upprepar argumenten i tidigare artiklar.