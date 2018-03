Vatten på flaska analyserades - alla kända varumärkens vatten innehöll små plastbitar

Flaskvatten innehåller mikroplast - alltså små plastpartiklar, avslöjar en stor internationell utredning. Test har utförts på många kända märken.

Utredningen har gjorts av det journalistiska nätverket Orb Media som har granskat över 250 vattenflaskor från nio länder. Fem kontinenter deltog i testet. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika och Sydamerika.

Testet utfördes av forskare vid State University of New York at Fredonia. Det är första gången som mikroplaster i buteljerat vatten har utforskats så här grundligt.

Mängderna varierade stort i de olika flaskorna

I över 90 procent av de flaskor som undersöktes hittades spår av mikroplast. Mängderna varierade dock mycket.

Det hittades i medeltal tio plastpartiklar per liter. Det fanns ytterligare ett medeltal på 314 partiklar per liter då man undersökte ännu mindre partiklar - som ändå kan ha innehållit annat än plast.

Alla analyserade flaskor hade plastkorkar. De flesta partiklar som påträffades i flaskorna kom från en sorts plast som är vanlig i korkar.

Mikroplast finns överallt i vår värld

Bland de elva undersökta varumärkena fanns till exempel Evian och San Pellegrino, som båda säljs i Finland.

Tidigare har mikroplaster upptäckts bland annat i kranvatten.

Forskare Samuel Hartikainen vid Östra Finlands universitet kommenterar inte resultatet desto vidare - men konstaterar att Orb Medias forskningsresultat visar att mikroplast finns överallt i vår värld; i sjöar, i havet, på land och i luften vi andas.

WHO börjar gå igenom riskerna

Det finns inga bevis på att intag av små plastbitar (mikroplast) skulle vara skadligt för hälsan.

Tills vidare finns det inte tillräckligt med forskning på det området, men forskare jobbar aktivt med att försöka utreda frågan.

Världshälsoorganisationen WHO kommer att gå igenom de potentiella riskerna med mikroplast i dricksvatten, och ska försöka klargöra om hälsan påverkas av dessa plaster.

WHO meddelade om sin avsikt att utreda hälsoeffekterna efter att ha bekantat sig med Orb Medias analys.



(BBC)