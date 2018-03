Seger för Krista Pärmäkoski! Besegrade Björgen i hisnande spurtduell

Efter säsongens sämsta insats följde en av de absolut bästa. Krista Pärmäkoski tog karriärens tredje världscupsseger då hon spurtslog Norges Marit Björgen på Faluns 10 kilometer klassiskt.

I det sista motlutet kom rycket av Marit Björgen, som hade kontrollerat masstarten ända från början. Ingvild Flugstad Östberg fick släppa, men Krista Pärmäkoski hängde på.

Och inte bara hängde på, utan replikerade.

Björgen gled in på upploppet som etta, men sakta men säkert klämde sig Pärmäkoski upp bredvid – och till slut förbi.

Pärmäkoski tog säsongens och karriärens tredje seger i världscupen med två tiondelars marginal till Björgen. Östberg slutade trea, fem sekunder bakom.

"Kändes helt fantastiskt"

Pyeongchangs trefaldiga OS-medaljör hittade inte alls farten i gårdagens sprint och föll ut redan i kvalet, men i dag fungerade allt igen perfekt.

– Under de sista hundra metrarna märkte jag att jag är lite snabbare än Marit. Det kändes helt fantastiskt att korsa mållinjen, jublar Pärmäkoski i Fis segerintervju.

Pärmäkoski berömde även sina skidor. Samma par bar fram också till de två första segrarna i världscupen, i Planica i januari och i Lahtis för två veckor sedan. Alla vinster har kommit på samma distans: 10 kilometer klassiskt.

I Faluns minitour steg Pärmäkoski upp från 43:e till fjärde plats. Hon är 43,4 sekunder bakom ledande Björgen inför Faluntourens – och hela världscupsäsongens – sista tävling: Söndagens 10 kilometer fritt med jaktstart. Tvåa ligger Östberg och trea amerikanskan Jessica Diggins.

Av de övriga finländarna slutade Kerttu Niskanen tia, Aino-Kaisa Saarinen 13:e, Johanna Matintalo 17:e, Anne Kyllönen 40:e och Laura Mononen 46:a. Susanna Saapunki kom inte till start på grund av halsont.

Resultat:

1. Krista Pärmäkoski FIN 26.00,5

2. Marit Björgen NOR + 0,2

3. Ingvild Flugstad Östberg NOR + 5,1

4. Ebba Andersson SWE + 14,5

5. Masako Ishida JPN + 14,8

6. Charlotte Kalla SWE + 15,2

7. Teresa Stadlober AUT + 15,4

8. Jessica Diggins USA + 15,5

9. Astrid Jacobsen NOR + 24,8

10. Kerttu Niskanen FIN + 26,2

----------

13. Aino-Kaisa Saarinen FIN + 31,6

17. Johanna Matintalo FIN + 34,0

40. Anne Kyllönen FIN +1.35,2

46. Laura Mononen FIN +1.48,8