Frida Andersson: ”Det värsta man kan få är ett nej”

Frida Andersson ser låtskrivandet som en intim process där hon tar in mängder av intryck utifrån vilket emellanåt kan bli tungt. Frida Andersson på scen Bild: Tuotantotehdas Oy

Den företagsamma artisten Frida Andersson är en tuff businesskvinna som på egen hand släppt flera album, turnerat i Kina och samarbetat med Bo Kaspers Orkester. Sånt händer inte av sig själv. Nu uppträder hon i programserien Ensam på scenen.

- När jag har bestämt mig för nånting så går det inte att rubba. Då kör jag stenhårt på det. Och det värsta man kan få är ett nej.

Duetterna med Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester kom till för att Frida tog kontakt.

- Det var inte så mycket av en fråga. Bosse (Bo Sundström) har sagt att det var det som gjorde att han fastnade för mitt meddelande. Att jag egentligen inte frågade utan skrev ”Kom igen, ta med mig!”

Fridas låtar handlar ändå ofta om en otrygghet och om att försöka hitta rätt i livet.

- Jag kom från trygga Ekenäs och så var jag nyfiken på världen utanför. Så blev det Stockholm och man märker att det här livet också finns. Folk rusar och stressar runt. Att försöka hitta sin plats i det var inspirerande samtidigt som det också kunde göra mig lite vilsen.

Från början skrev hon låtar på engelska, men efter att hon gjort en låt till en god vän på svenska så kände Frida att det hände nåt annorlunda.

- Det blev mer nära på svenska och jag är mer mig själv.

Som låtskrivare sitter hon ofta ensam och letar inspirationen.

- Jag samlar på mig en massa intryck och sen märker jag att nu måste det komma ut på nåt sätt. Det måste alltid vara ett syfte med varför jag skriver låten och för mig är det en ganska intim process. Jag tror att det är därför som jag inte har skrivit så mycket ihop med andra. Jag kan bli stressad i situationer där vi måste skriva nåt här och nu.

Frida Andersson med en strålkastare bakom sig. Bild: Tuotantotehdas Oy

I ett kringflackande liv som artist blir det väldigt viktigt med egen tid även för Frida Andersson.

- Ibland önskar jag att jag tog in mindre intryck. Kommer jag in i ett rum känner jag genast av stämningen, jag tar in folks blickar. Jag kan vara jättetrött när jag kommer hem på kvällarna och då behöver jag bara få vara för mig själv.

Privatpersonen Frida är sällan allvarlig och hon säger att i intervjuer blir hon ofta en polerad version av sig själv.

- Jag har egentligen en knäpp humor och kan säga ganska hårda saker. Jag driver med folk och gillar att chockera. Jag är ironisk och har en väldig självdistans vilket är befriande.

Frida Andersson är gäst i programserien Ensam på scenen där vi möter tio nordiska artister i ett naket format med låtarna och uttrycket i fokus. Artisterna intervjuas av Fredrik Furu.

Programserien är producerad av Tuotantotehdas Sulkanen Oy för Svenska Yle / Charlotte Sundström.

Artikeln är skriven av Fredrik Furu.