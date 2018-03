Pärmäkoski jagar platsen som världens bästa – norskorna fruktar Johaug: ”Kan döda spänningen”

Krista Pärmäkoski avslutade en succésäsong som världscupfyra. Nu ska hon jaga platsen som världens bästa damåkare. Samtidigt tvekar Marit Björgen om sin fortsättning – och varnar för Therese Johaug. "Jag vet att hon kommer att vara väldigt stark."

Tre OS-medaljer, karriärens första segrar i världscupen och totalt tio prispallsbesök.

Krista Pärmäkoski kan blicka tillbaka på karriärens bästa säsong. I dag avrundade hon den med en sjätteplats i Faluns minitour.

Vinterns fyra i den totala världscupen säger så här om sin säsong:

– Jag måste vara nöjd med säsongen. Jag har haft en del sjukdomar och tvingats stå över tävlingar. Därför är det bra med en fjärdeplats totalt. En sjundeplats i sprintcupen är snäppet sämre än i fjol, men det visar ändå att jag håller en bra nivå där också, konstaterar hon i skidförbundets intervju.

Under 2018 har Pärmäkoski tagit sina tre första segrar i världscupen – alla gånger på tio kilometer klassiskt. I går kom den senaste i Falun.

Dessutom åkte hon hem från Pyeongchang med tre OS-medaljer. De tre medaljerna kom individuellt och hon har lyckats befästa sin position som en av världens bästa åkare.

Nu vill hon bli bäst av alla.

– Det finns mycket att förbättra för att vara där. Efter tävlingar i Finland blir det en liten paus. Sedan fokuserar jag på träningen igen. Jag måste göra mycket jobb i sommar för att åka fort nästa vinter.

Hon konstaterar att den sista tävlingen för säsongen på internationell nivå inte var någon höjdare. I jaktstarten i fristil räckte krafterna inte till.

– Gårdagens lopp kändes av en del och det var väl därför helt okej. Jag hade egentligen ingen chans på en topp tre-placering i världscupen. Jessica Diggins hade behövt rasa ihop fullständigt.

Pärmäkoski siktar på att vara bäst i världen nästa vinter. Therese Johaug siktar på att ta tillbaka den positionen.