Pärmäkoski satte punkt med sjätte plats – Heidi Weng tog hem totalcupen

Marit Björgen gick inte att rubba på dagens jaktstart med fri skidteknik i Falun. Krista Pärmäkoski tappade två placeringar och slutade sexa, medan Aino-Kaisa Saarinen tog farväl med en 23:e plats.

Krista Pärmäkoski kunde inte följa upp segern på 10 kilometer klassiskt i går med en ny superinsats, då världscupsäsongen avslutades med 10 kilometer fritt i Falun i dag.

Startordningen baserade sig på ställningen i Faluns minitour, där Pärmäkoski låg fyra bakom Marit Björgen, Ingvild Flugstad Östberg och Jessica Diggins.

Björgen var omöjlig att nå och gled in till ohotad seger, medan Diggins ryckte ifrån Pärmäkoski och Östberg efter ett par kilometer. Om tredjeplatsen gjorde sedan ett koppel på sju åkare upp.

USA fick två åkare på prispallen då Sadie Bjornsen spurtade in som trea före norskorna Ragnhild Haga och Astrid Jacobsen. Pärmäkoskis krafter räckte inte på slutet och hon slutade sexa.

Saarinens sista tävling

För Heidi Weng räckte en 18:e plats för att ta hem den totala världscupen. Weng, vars form dalat betänkligt under de senaste månaderna, tog hem kristallkulan närmast före Diggins, Östberg och Pärmäkoski.

Björgen, som i går fick ge sig i en spurtstrid med Pärmäkoski, hade inga problem att bevaka sin seger i dag. Segermarginalen till tvåan Diggins var 16,7 sekunder.

Björgen, som fyller 38 år på onsdag, har inte ännu bekräftat om den fantastiska skidkarriären fortsätter. Några meriterade åkare gjorde däremot med säkerhet sina sista världscuptävlingar i Falun.

Den fyrfaldiga världsmästaren Aino-Kaisa Saarinen satte punkt med en 23:e plats, den svenska åttafaldiga mästerskapsmedaljören Anna Haag slutade 41:a och den amerikanska OS- och VM-guldmedaljören Kikkan Randall 43:a.

Av de övriga finländskorna var Kerttu Niskanen elva och Johanna Matintalo 30:e i mål. Anne Kyllönen avbröt, medan Laura Mononen inte startade.

Resultat:

1. Marit Björgen NOR 24.18,9

2. Jessica Diggins USA + 16,7

3. Sadie Bjornsen USA +1.11,5

4. Ragnhild Haga NOR +1.12,0

5. Astrid Jacobsen NOR +1.12,8

6. Krista Pärmäkoski FIN +1.16,2

7. Charlotte Kalla SWE +1.17,9

8. Ingvild Flugstad Östberg NOR +1.19,0

9. Jonna Sundling SWE +1.30,5

10. Ebba Andersson SWE +1.44,7

11. Kerttu Niskanen FIN +1.51,6

--------------------------------------

18. Heidi Weng NOR +2.24,6

23. Aino-Kaisa Saarinen FIN +2.52,0

30. Johanna Matintalo FIN +3.18,7