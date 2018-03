Dataskandal hänger över Trump och Facebook - lagstiftare på två kontinenter rasar

Amerikanska och brittiska lagstiftare kräver att Facebook förklarar hur ett politiskt dataföretag under Trumpkampanjen 2016 lyckades samla ihop 50 miljoner användares personuppgifter. Facebook larmade aldrig användarna.

På lördag rapporterade New York Times och The Observer att Cambridge Analytica, ett dataföretag grundat av Stephen K. Bannon och Robert Mercer, hade använt sig av Facebooks data för att utveckla metoder för att identifiera amerikanska väljares personligheter och påverka deras beteende.

Facebook berättade aldrig för sina användare att deras personuppgifter hade samlats ihop utan deras tillstånd.

Personuppgifterna ska ha getts vidare till Trumps kampanj.

Cambridge Analytica och Facebook förnekar att de skulle ha agerat felaktigt.

I Storbritannien kräver lagstiftare svar av Facebooks och Cambridge Analyticas chefer Mark Zuckerberg och Alexander Nix.

Det har också rapporterats att Cambridge Analytica försöker stoppa ett kommande reportage av Channel 4 News där Nix öppet pratar om Cambridge Analyticas verksamhet.

"Inte Facebooks fel"

Över veckoslutet har Facebook fått ligga på defensiven. Högt uppsatta tjänstemän i bolaget har tagit till Twitter för att försvara bolagets användarskydd och påpeka att skulden inte vilar på dem.

- Det här var inte ett dataintrång. Inga system hackades, inga lösenord stals, twittrade Facebookchefen Andrew Bosworth.

Den data som Cambridge Analytica samlat ihop kommer via en personlighetsquiz på Facebook som cirkulerade på det sociala mediet under året 2014.

När användare laddade ner appen och gjorde quizen skrapade applikationen ihop privat information från deras profiler, och deras vänners profiler, något som Facebook tillät vid tidpunkten.

På fredag hotade Facebook att stämma The Observer i ett försök att stoppa deras artiklar om ämnet, uppger tidningens chefredaktör John Mulholland.

Trumpkampanjen förnekar

President Donald Trumps kampanj tog i bruk Cambridge Analyticas tjänster i juni 2016.

Kampanjen ska ha betalat 6,2 miljoner dollar till dataföretaget.

Trumps kampanj förnekar att de ska ha använt sig av data från Facebook.

Cambridge Analytica påstår sig ha gjort sig av med informationen medan en före detta anställd hävdar att den okrypterade informationen finns sparad på företagets servrar.

Källor: The Guardian, The New York Times, BBC