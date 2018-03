Barbro Wikberg njuter av att lära Hangöbarnen spela tennis

Huippu-urheilusta on lempeys kaukana

"Et sinä ole ihminen, sinä olet voimistelija." Näin sanoo armoton valmentaja 20-vuotiaalle rytmisen voimistelun supertähti Margarita Mamunille. Tuore dokumentti Over the Limit kuvaa voimistelumaailman loputonta raatamista ja harjoittelun tiukkaa kurinalaisuutta. Näytimme dokumentin ennakkoon Kiira Korvelle, joka peilasi dokumentin maailmaa omaan uraansa huippu-urheilijana.