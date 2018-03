Morgonkollen: Trump planerar strafftullar mot Kina, storbrand i Tammerfors, det är vårdagjämning

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Inrikes

I dag hålls den förberedande behandlingen vid tingsrätten av knivdådet i Åbo. Rättegången i Egentliga Finlands tingsrätt väntas locka en stor publik. En marockansk man född år 1994 åtalas för två mord i terroristiskt syfte samt åtta försök till mord i terroristiskt syfte.

Finlands får kritik av FN:s barnfond Unicef för att inte förverkliga asylsökande barns rättigheter. Enligt organisationen har alla nordiska länder problem med hur asylsökande barns rättigheter förverkligas.

En storbrand härjar i Tammerfors centrum. Enligt räddningsverket står ett höghus vindsutrymme i lågor på Tuomiokirkonkatu. Tiotals invånare har evakuerats, men inga personer lär vara skadade.

I dag är det vårdagjämning. Det här innebär att dag och natt är ungefär lika långa överallt på jordklotet, alltså 12 timmar. Efter vårdagjämningen blir dagarna småningom längre än nätterna på norra halvklotet.

Utrikes

USA:s president Donald Trump förbereder strafftullar värda sammanlagt 60 miljarder dollar om året för kinesiska produkter, rapporterar Washington Post. Tullarna ska enligt tidningen offentliggöras på fredag.

Cynthia Nixon, som spelade juristen Miranda Hobbs i kultserien Sex and the City och dess spinoff-filmer, meddelade på måndagen att hon ställer upp i guvernörsvalet i New York. 51-åriga Nixon ställer upp som demokrat. Hon har inte haft politiska förtroendeuppdrag förr.

I landets södra och mellersta delar blir det på många håll snöbyar. På dagen från nordväst småningom klarare, i sydost först på natten. Dagens högsta temperatur -1...-7 grader.

I landets norra del är det rätt klart och uppehåll. I natt i väster ökad molnighet. Dagstemperaturen -4...-9 grader.