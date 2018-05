F1-experten hyllar Lewis Hamilton efter uppvisningen: “Får kalla det mästerlig körning”

Det här var Lewis Hamiltons och Mercedes tävling, menar Yle Sportens expert Fredrik af Petersens. Samtidigt får man inte räkna ut Ferrari på något sätt.

– Uppvisning var rätta ordet, han var helt ohotad. Man får nog kalla det mästerlig körning, säger af Petersens och sparar inte på sitt beröm för Lewis Hamilton som vann formel 1-tävlingen i Barcelona.

– Han dominerade kvalet och körde som om han vore ensam på banan i tävlingen. Det tog inte många varv innan han kört till sig ett gap på flera sekunder.

– Allting stämde till 100 %.

Valtteri Bottas kom tvåa och såg till att Mercedes fick fira dubbelt.

– Jag har alltid sagt att Bottas är en naturlig talang. På ett sätt är det synd att han kör för Mercedes där alla vet att det är Lewis som går för mästerskapet, säger af Petersens.

– I dag var det inte mycket att göra, han fick hålla sig bakom Lewis. Det fanns ingenting att klaga på i hans körning. Han sade att han självklart vill vinna men att han är en team player, påpekar experten och betonar att det är viktigt att Bottas levererar för att få chans till nytt kontrakt.

– Det finns spekulationer om att Mercedes vill ha (Daniel) Ricciardo eller någon annan, säger af Petersens men fortsätter:

– Man ska inte splittra ett vinnande team. Valtteri förtjänar att stanna kvar.

– Han stärkte sina aktier.

Det gick trögt för Mercedes främsta konkurrent Ferrari och Sebastian Vettel förlorade tid i depån.

– När Vettel var på väg ut var en annan bil på väg in och det förlorade han på, menar af Petersens och skjuter bort en del av skulden från Ferrarimekanikernas axlar.