"Får man ångra att man är en mamma?" – sociologen Orna Donath vågade ställa den förbjudna frågan och rörde upp en storm

Hedelmällisyyteen liittyvä syyllistäminen on ahdistavaa.

Mitä yhteistä on itsekkyydellä, kansantaloudella sekä biologisella kellolla? Yli 30-vuotias lapseton nainen. Media ja yhteiskunta kääntävät osoittelevan sormensa hedelmällisen ikäisiin naisiin, kun syyllisiä etsitään. On aika havahtua siihen, että syitä lapsettomuuteen on lukemattomia.