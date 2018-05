Sebastian Ahos sena kvittering gav hopp men förgäves: Eisenschmid sänkte Lejonen i förlängning

Ett irriterat, frustrerat och trött Finland hade det riktigt svårt i matchen mot Tyskland. Ett dygn efter drömsegern över Kanada hade Lejonen problem med att komma i gång och förlorade med 2–3 i förlängning.

Finland hade sina lägen att avgöra men det var på en kontring som Markus Eisenschmid satte segermålet bakom Ville Husso två minuter in i förlängningen.

Bara sekunder tidigare hade Kasperi Kapanen ett jätteläge att avgöra.

– Vi hade tillräckligt med chanser för att avgöra den här matchen, det säger all statistik. Nu var effektiviteten ändå som bortblåst, säger chefstränaren Lauri Marjamäki till C More direkt efter matchen.

Tyskland besegrade Finland för andra gången i VM-sammanhang – förra gången var i VM 1993.

Sov bort de två första perioderna

– Nu måste vi göra mera arbete, det räcker inte till så här, sade Pekka Jormakka till C More efter den usla mittenperioden där ett hungrigt Tyskland vänt 0–1 till 2–1.

Ett segt Finland hängde inte med Tyskland i det skedet.

Speciellt de två toppkedjorna såg trötta och slitna ut mot tyskarna. Marjamäkis val att låta första- och andrakedjan spela väldigt mycket i turneringen hade ifrågasatts redan tidigare.

Men när det gällde som mest pressade Finland på utan like och utdelningen kom i grevens tid: På passning av Mikael Granlund kunde Sebastian Aho panga in 2–2 i powerplay med två minuter kvar av ordinarie speltid. Det målet gav Finland en poäng.

– Vi visade ändå prov på bra arbetsmoral när motståndarna bara försvarade i tredje perioden och vi lyckades kvittera, säger Marjamäki.

Tolvanen gav drömstart – som Finland inte utnyttjade

Succéförstärkningen Eeli Tolvanens handledsskott gav 1–0 tidigt och såg ut att få Finland att tro på en lätt kväll. Men mer fel än så kunde man inte ha trott.

Tolvanen gjorde 1–0 men sedan var det slut på det roliga. Eeli Tolvanen gör mål mot Tyskland.

Tyskland spelade för sitt liv i turneringen och bara en trepoängare skulle ge laget en chans att ta sig till kvartsfinal. Och så såg det ut: Ett av lagen på isen ville verkligen vinna.

Finland uppträdde stundvis riktigt segt och välkomnades till andra perioden av en rejäl kalldusch när Frederik Tiffels var starkast framför Ville Husso och sopade in 1–1.

Mer var på väg: Wolfsburgspelaren Björn Krupp straffade Lejonen ytterligare då han skickade i väg 2–1 från blåa linjen. Och det var tyska hockeylegendaren Uwe Krupps son som skulle bli väckarklockan som Finland behövde.

Närmare än Ahos kvittering kom Finland ändå inte en seger och laget förlorade för andra gången i årets VM.

– Tyskland var bra i dag, men vi vet redan nu att en seger mot USA gör att vi vinner gruppen. Vi tar med oss den här erfarenheten och tittar framåt, slår Marjamäki fast.

Finland spelar sin sista gruppspelsmatch mot USA på tisdag och har fortfarande chans att vinna gruppen. Amerikanerna slog Norge med 9–3 i dag och toppar grupp B inför sista omgången.

Tyskland–Finland 3–2 e.förl. (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

02.26 0–1 Eeli Tolvanen (Juuso Riikola)

25.56 1–1 Frederik Tiffels (Yannic Seidenberg, Marc Michaelis)

38.48 2–1 Björn Krupp (Patrick Hager, Markus Eisenschmid)

57.54 2–2 Sebastian Aho (Mikael Granlund, Teuvo Teräväinen) PP

62.00 3–2 Eisenschmid (D. Kahun)

Målvakter:

GER Niederberger 10+14+12+0=36 räddningar

FIN Husso 2+4+6+0=12