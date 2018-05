Melania Trump intagen på sjukhus på grund av njuroperation

USA:s första dam Melania Trump har genomgått en njuroperation på måndag, uppger hennes talesperson.

Melania hade kämpat med ett njurproblem som hennes talesperson beskriver som ofarligt men som måste åtgärdas.

Enligt Melanias kommunikationschef Stephanie Grisham kommer hon att spendera följande vecka på sjukhus.

- Operationen var lyckad. Hon ser fram emot att komma på fötter igen och arbeta för barn, säger Grisham.

Melania har under de senaste veckorna förespråkat sitt projekt Be Best, som ska tackla opioidberoende, barns välmående och barns trygghet på sociala medier.

30 år sedan en sittande första dam opererats

Det är första gången på över 30 år som en av USA:s första damer genomgått en allvarlig operation under sin tid i Vita huset. 1987 genomgick Nancy Reagan en mastektomi.

1977 opererade Rosalynn Carter bort en benign knöl och 1974 diagnosticerades Betty Ford med bröstcancer och genomgick en mastektomi.

USA:s president Donald Trump stannade i Vita huset under Melanias operation.

Under de senaste veckorna har Melania flitigt stått vid sin mans sida på offentliga evenemang. Hon närvarade vid mottagningen av de tre amerikanska fångar som frigavs av Nordkorea.

På pressbilderna från det franska presidentparets besök i Washington är Melania glatt med.

Under Melanias tal för projektet Be Best satt Trump på första raden i publiken.

Källor: CNN, AP