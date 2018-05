"Om ni ser mitt CV utan namn ser ni en välkvalificerad människa" säger Francis som har sökt jobb i över fyra år – flera städer testar anonym rekrytering

porträtt av francis oyeyiola. han bär en grå hatt, en grå tröja och tittar in i kameran.

Francis Oyeyiola har två högskoleexamen inom ekonomi och ingenjörsskap. Han har sökt jobb i över fyra år. porträtt av francis oyeyiola. han bär en grå hatt, en grå tröja och tittar in i kameran. Bild: Yle/ Axel Brink

Både Helsingfors och Esbo har testat rekrytera anonymt med positiva resultat. Dock har det krävt resurser.

- Det är ändå värt det, säger Laura Ala-Kokko (De Gröna) som vill att Vasa stad testar anonym rekrytering.

Francis Oyeyiola har bott i Finland i 14 år. Han flyttade till Vasa från Ghana för att studera på Vasa yrkeshögskola.

Under sina år i Finland har han hunnit få en magistersexamen i ekonomi och en kandidatexamen inom IT-ingenjörsskap.

Oyeyiola var anställd i sju år på ett av energiföretagen i Vasaregionen, men fick gå 2012 när företaget skulle spara. Efter några korta arbetsavtal på samma företag därefter, har han sökt ett nytt jobb.

Han har sökt mellan 30 och 40 jobb inom sin bransch efter att han blev arbetslös.

Jag har B- och C-körkort, jag kan kommunicera på finska, jag har examen i flera ämnen och arbetserfarenhet. Vad mera behövs ― Francis Oyeyiola

År 2017 medverkade Oyeyiola också i dokumentärserien Dom kallar oss invandrare som sändes på Yle Fem. I samband med dokumentärinspelningen gick Francis Oyeyiola på den enda arbetsintervju som han har deltagit i sedan han blev uppsagd.

- Jag kom så långt som till personlighetstestet, men sedan ringde de och sade att den andra sökanden fick jobbet, säger Oyeyiola.

Slutat skriva ansökningar - startar eget

Oyeyiola är säker på att en anonym rekrytering skulle vara till hans fördel.

- Jag är 120 procent säker. Om ni ser mitt CV utan mitt namn så ser ni en välkvalificerad människa.

- Jag har B- och C-körkort, jag kan kommunicera på finska, jag har examen i flera ämnen och arbetserfarenhet. Vad mera behövs, frågar sig Oyeyiola.

Oyeyiola berättar att han har slutat skicka in ansökningar. I stället tänker han koncentrera sig på att starta ett eget företag.

Vasa testar anonym rekrytering

Laura Ala-Kokko (De Gröna) lämnade in en motion till Vasa stadsfullmäktige om att staden skulle gå in för att testa anonym rekrytering. Under år 2018 ska alla avdelningar inom staden ha testat systemet en gång.

- Vi vet att det kan vara svårt för vissa människor att komma på intervjuer kanske på grund av deras namn eller på grund av en politisk bakgrund, till exempel, säger Laura Ala-Kokko.

Har fördomarna styrt över rekryteringen hittills?

- Det har de nog tyvärr. Om man har ett annorlunda släktnamn så kan det gå så att man inte blir inbjuden till intervjuer, säger Ala-Kokko.

Laura Ala-Kokko (De Gröna) Laura Ala-Kokko. Bild: Yle/Kati Enkvist.

Vasapolitikern hoppas att såväl negativ som positiv diskriminering skulle minska tack vare det anonyma systemet.

- Om man känner en människa så kanske man inte kollar lika noggrant på erfarenheter och kunskaper. I stället tänker man kanske att det nog är en bra typ, säger Ala-Kokko.

Helsingfors och Esbos erfarenheter: Bra, men resurskrävande

År 2013 gick både Helsingfors och Esbo in för var sitt pilotprojekt med anonym rekrytering.

I Helsingfors delade upp man upp anställningsansvaret på flera personer med olika roller, efter att ha kollat upp andra länders erfarenheter. De som intervjuade kunde inte känna till personuppgifter - dessa hade en annan person.

Arbetsbördan för oss på personalavdelningen blev häflten större ― Lea Laine, HR-expert

Pilotprojektet i Helsingfors gjordes främst inom ungdomsarbetsenheten. Man hoppades på att uppnå en jämnare könsfördelning, en bredare åldersspridning och fler sökande utan finska som modersmål.

- Vi fick en större åldersspridning än normalt. En person med romsk bakgrund fick en anställning, men vi fick ingen med ett annat modersmål än finska anställd, säger Laine.

Lea Laine ser besviket på att man inte lyckades få in fler med en annan språktillhörighet än den finska.

Även om resultaten i det stora hela var positiva så var det också ett resurskrävande sätt att anställa människor.

- Arbetsbördan för oss på personalavdelningen blev hälften större, säger Laine.

När man normalt söker jobb inom Helsingfors stad så skickas uppgifterna automatiskt vidare över nätet. Inom den anonyma processen var man tvungna att fysiskt gå in och mörka personuppgifterna.

- Om man skulle fortsätta med anonym rekrytering skulle man behöva ett smidigare system, säger Laine.

Esbo har liknande erfarenheter

Inom Esbo stad delar man liknande erfarenheter som i Helsingfors.

Det är inte realistiskt att utöka den anonyma rekryteringsprocessen till hela staden ― Noora Lindberg, rekryteringschef

Däremot håller man som bäst på att förnya hela rekryteringssystemet, och man försöker ta den anonyma rekryteringen i beaktande, skriver rekryteringschefen Noora Lindberg i ett mejl.

- Det är inte realistiskt att utöka den anonyma rekryteringsprocessen till hela staden med tanke på resurser och ett osmidigt system, skriver Noora Lindberg.

Man lärde sig läxor

I nuläget sker ingen anonym rekrytering åtminstone inom ungdomsarbetsenheten. Men element av den har plockats in i den normala rekryteringen.

I stället för att presentera sig själva fick de anonyma sökande svara på fördjupande flervalsfrågor som fokuserade på kompetens. Utgående från dem byggde man upp ett sorts poängsystem.

- Poängsystemet har fortsatt att leva också inom den normala rekryteringen, säger Lea Laine på Helsingfors stad.

- Systemet har fått de som anställer att känna att de på riktigt har anställt rätt person. Det har blivit en mer skärpt process, säger Laine.

Vasapolitiker: Värt att testa

Vasapolitikern Laura Ala-Kokko blir inte avskräckt av att den anonyma rekryteringen kan komma att kosta.

- Om vi minskar på diskrimineringen inom vår stad så är det värt att göra det, säger Ala-Kokko.