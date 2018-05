Yle Sportens podd tror på medalj: "Det gäller att undvika Sverige så länge som möjligt i den här turneringen"

Den sista veckan av ishockey-VM i Danmark är igång och turneringen var också på tapeten i veckans avsnitt av Yle Sportens podd: Koivukangas & Vuojärvi.

Samtidigt som snacket andades en viss optimism inför seriefinalen mot USA fanns det en inbyggd oro för den ryska björnen eller Sveriges Tre Kronor i en eventuell kvartsfinal.

Finlands VM har hittills inneburit rejäla segrar mot tre svagare nationer och en meriterade triumf mot Kanada. Dessa har sedan varvats med bland annat en tung förlust mot Danmark och ett nederlag mot Tyskland.

Finlands förlängningsförlust mot Tyskland innebär att det finns massor att spela för i den sista gruppspelsmatchen mot USA.

– Jag tänker lite på en gammal Eminem-hit nu och hans textrad "Won't the real Slim Shady please stand up". Jag tycker det är lite så med Finland just nu. Vad är Finlands verkliga ansikte i den här turneringen, jag vet inte riktigt, säger Christian Vuojärvi.

Efter förlusten mot Danmark drog han inga förhastade slutsatser eftersom Danmark då var bra och Finland spelade helt ok. Däremot fick insatsen mot Tyskland Vuojärvi att fundera.

– En gång är ingen gång, men två gånger är redan lite något av en trend. Frågan är hur nivån kan kasta så brutalt? Det är lätt att säga att det är ett ungt lag och att det är naturligt, men ändå. Sebastian Aho och Mikael Granlund är kapellmästarna och så mogna som människor och spelare att det förvånar mig att även de hade svårt att nå sin egen nivå, menar Vuojärvi.

– Jag tänker göra det "Chriso" inte vill att man skall göra och helt enkelt vifta bort Tysklandsresultatet. Det kommer dessa resultat för alla lag vid ett VM. Turneringen handlar ändå om att vinna rätt matcher och det tror jag att det här laget har en väldigt god förmåga att göra, slår Herberts fast.

"USA är sevärt och väldigt bra"

En match som Finland gärna får vinna med tanke på fortsättningen i Danmark är tisdagens sista gruppspelsmatch.

När pucken går i isen klockan 13.15 finskt tid på tisdag i Herning är det gruppseger man spelar om tillsammans med USA, och Finland är piskat att vinna.

– USA är väldigt bra. Det är ett snabbt, sevärt och underhållande lag. Motståndet är nästan lika tufft som Kanada, det blir en oerhört intressant match, för om Finland vinner den här gruppfinalen är röda mattan utlagd för medalj och final och åtminstone en plats bland de fyra bästa, siar Herberts med hänvisning till fortsättningen i turneringen.

Cam Atkinson och Nick Bonino i elden mot Norge. Cam Atkinson och Nick Bonino spelar för USA vid VM.

Mycket av snacket inför matchen har handlat om den tidiga starttiden, men varken Vuojärvi eller Herberts tror det har någon betydelse.

– Många NHL-spelare är vana att spela tidiga matcher och speciellt KHL-spelarna hoppar fram och tillbaka mellan tidszoner och spelar när det råkar sig. Jag tycker inte man skall överskatta betydelsen av tidpunkten, däremot kan man fundera på amerikanernas motivation då de redan är klara för kvartsfinal, säger Herberts.

– Finland tränade dessutom alldeles nyss här i Herning inför mina ögon och gjorde det tidigt just med tanke på morgondagens match. Man vänder nog på varje sten nu för att laget skall vara redo för USA, berättar Vuojärvi.

"Det gäller att undvika Sverige så länge som möjligt"

Hur det än går mot USA kommer Finland att spela kvartsfinal i hockey-VM också denna vår, men vem man sist och slutligen möter kan bli avgörande för resten av turneringen.

Både Christian Vuojärvi och Christoffer Herberts har med skräckblandad förtjusning följt med det som hänt i den andra VM-gruppen.

– Vi skall vara väldigt rädda. Det är inte alls otänkbart att Finland förlorar mot USA och att Danmark samtidigt slår Lettland. I sådana fall landar Finland på fjärde plats i gruppen och då tror jag Sverige väntar. Det skulle vara en häftig kvartsfinal för detta otroligt talangfulla landslag, menar Herberts.

– Det gäller att undvika Sverige så länge som möjligt i den här turneringen.

Stormvarning för Tre Kronor. Sverige firar ett mål mot Frankrike vid ishockey-VM 2018. Bild: AFP / Lehtikuva

Vuojärvi trodde i sin tur på Finlands chanser mot Ryssland i en potentiell kvartsfinal.

– Ryssland har en märklig respekt för Finland i ishockeysammanhang. Det fick jag bland annat lära mig på ett VM under 00-talet i Ryssland, kommer Vuojärvi ihåg.

– Det här ryska laget är dessutom inte det bästa möjliga VM-laget. Finland-Ryssland, där finns potential för en finländsk seger men Tre Kronor ser nog ruskigt bra ut.

Yle Sportens podd: Guld, silver och brons för Finland

Avslutningsvis fick alla deltagare i veckans avsnitt av Yle Sportens podd också komma med en kvalificerad gissning kring hur det hela landar för Finlands del.

– Finland går till final, men förlorar där och tar silver, tror Antti Koivukangas.

– Det här kommer kanske att låta populistiskt, men jag tror det här laget har mycket goda chanser att vinna VM-guld. Jag har lite samma känslor som med JVM-laget 2016. Finland slår USA och vinner gruppen, avfärdar sen Schweiz i kvartsfinal och slår sen Ryssland som slagit ut Kanada i sin kvart. Sverige kommer halvenkelt att ha seglat till final på andra sidan och så har vi Finland–Sverige i finalen och nu är det väl ändå Finlands tur att vinna, hoppas Herberts.

– Jag tror att Finland tar brons, är Chriso Vuojärvis tips.

Senast Finland vann VM-guld var under Bratislava-våren 2011. Från det senaste fyra turneringarna har Finland kommit hem med två silvermedaljer (2014, 2016).

Jevgenij Kuznetsov och Ryssland bättre än Finland i bronsmatchen 2017. Ryssland och Jegvenij Kuznetsov bättre än Finland i bronsmatchen 2017. Bild: AOP / Emil Hansson

Ifjol tog Finlands VM-resa slut i bronsmatchen, när Lejonen förlorade med 3–5 mot Ryssland.

I den avslutande tredje halvleken av Yle Sportens podd handlade frågorna denna vecka om danska fotbollsspelare, sätt att semestra på samt det bästa med Åbo.

