Arcadas nya rektor tillträdde: "Jag är full av förväntan och ivrig att sätta igång"

Tisdagen den 15 maj tillträdde Mona Forsskåhl som rektor för yrkeshögskolan Arcada. Till hennes första utmaningar hör att etablera sig i huset och få igång vardagsrutinerna.

Det är en glad och förväntansfull Mona Forsskåhl som möter Yle Huvudstadsregionens reporter i den ena av Arcadas matsalar.

Efter över 20 år på posten som rektor för yrkeshögskolan Arcada viker Henrik Wolff åt sidan och från och med maj 2018 heter skolans nya rektor just Mona Forsskåhl.

– Precis som vädret utanför känns det alldeles strålande fint. Jag är full av förväntan och ivrig att sätta igång, säger hon.

Som rektor säger hon att det finns en hel del saker att fokusera på.

– Men först gäller det att etablera sig här i huset och få igång vardagsrutinerna.

Hon berättar att Arcada just nu bland annat jobbar med kampanjen Morgondagens hjältar, där pengar samlas in för att kunna fortsätta utbilda ungdomar.

– Vi har också andra spännande projekt på gång när det gäller forskning, internationella kontakter och att utveckla utbildningen, säger hon. Vad de går ut på vill hon ännu inte avslöja.

Från universtitet till yrkeshögskola

Tidigare var Forsskåhl professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon säger att det ska bli spännande och utmanande att flytta över från universitetsvärlden till yrkeshögskolevärlden.

– Man jobbar mera "hands on" i en yrkeshögskola. Man ligger på sätt och vis steget före och försöker hitta det som är relevant för vårt samhälle just nu. Universitet har en annan uppgift genom att bygga på bildningen i landet.

För Arcadas och hela universitetsvärldens del ser Forsskåhl stora utmaningar i att forsknings- och utbildningsanslagen överlag har gått ner.

– Det är utmanade att med minskade resurser satsa på att utveckla och ligga i framkanten hela tiden.

Hon säger att digitala lösningar är ett sätt att råda bot på problemet – men samtidigt måste man komma ihåg att kontakten mellan läraren och studenten är av stor vikt.

– En av våra deviser är att vi sätter studentens lärande i centrum och det betyder att vi behöver människorna som finns i närheten.

Svårt för utländska studerande att få uppehållstillstånd

Hösten 2017 infördes en läsårsavgift för studerande som kommer från ett land utanför Europa. Forsskåhl kan ännu inte säga hur det har påverkat ansökningssiffrorna för Arcada.

Hon tycker att Arcada initialt har lyckats bra på den punkten och att problemen snarare har legat på andra håll.

– Det var tråkiga frågor som gällde studenternas möjligheter att få uppehållstillstånd i Finland och få papper för att komma hit. Vi hade många som sökte och blev antagna men alla kunde inte påbörja sina studier.

– Det är något som vi behöver jobba på i hela landet. Om vi vill ha hit duktiga studenter från länder utanför EU, så behöver vi se till att de har en möjlighet att komma.

Nya antagningskriterier

Just nu planeras ett förslag till nya antagningskriterier till högskolor.

Tanken är att det ska bli lättare att komma över från andra stadiet till tredje stadiet i utbildningen och det handlar om att skolorna ska frångå inträdesprov och i stället använda sig av gymnasiebetyg i antagningskriterierna.

För yrkesskolornas del kommer ett annat sätt att poängsätta elevernas betyg att användas.

– Det finns ett dilemma i att samtidigt som man gör många olika ingrepp och vidtar åtgärder för att få unga in i studielivet så är det många som vill ta ett mellanår och de tenderar att bli längre och längre. Folk kommer in i studielivet lite onödigt sent och det här är ett sätt att råda bot på det.

Hon anser att det till viss del kan vara en lösning på problemet.

– Det kan finnas en risk att vi flyttar problemet framåt. Det finns möjligheter att skriva om ett studentprov många gånger och då kanske många hänger kvar vid gymnasierna och skriver om och skriver om. Men jag hoppas att det inte går så.

På Föredragsmaraton, som gick av stapeln den 8-9 september 2017 på Svenska Teatern i Helsingfors. höll Mona Forsskåhl ett föredrag om finlandssvensk slang. Se föredraget här: