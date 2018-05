Svenska kulturfonden delar ut nio pris - stora kulturpriset till bildkonstnären Susanne Gottberg

USA:n puolustusministeri on vierailulla Suomessa. Kansainvälinen media on saanut salaisia tietoja veroparatiiseista. Monet kunnat antavat vanhuksille liukuesteet kenkiin ilmaiseksi. Suomessa on metsästetty tänä vuonna yli 230 karhua. Maanantaina on vietetty ruotsalaisuuden päivä.