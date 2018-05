Från VM-guldet till Laines silvertårar – så har det gått för Lejonen på 2010-talet

Lejonen har skaffat sig ett utmärkt läge för att ta sig till en ny VM-semifinal. Finland har faktiskt ett sällsynt bra facit i framför allt kvartsfinaler och kan spela om medaljer för sjunde gången på 2010-talet i Danmark.

Finland har missat medaljmatcherna i hockey-VM två gånger på 2010-talet. Därmed är det bara Ryssland – med en semifinalmiss på de åtta senaste turneringarna – som slår Lejonen på fingrarna i kvartsfinalstatistik.

Kungar av kvartsfinaler, men hur har Finland i slutändan presterat i VM-sammanhang under 2010-talet?

På torsdag kväll ställs Lejonen mot Schweiz – en typ av motstånd som Finland har haft det enkelt mot. Det har inte blivit kvartsfinalförlust mot något landslag utanför de stora, klassiska hockeynationerna.

Här listar vi Lejonens insatser – år för år:

Slutplacering: Sexa.

Skrällförlust i premiären mot Danmark, storstryk mot Ryssland i mellanrundan. Då väntade Tjeckien – med tre raka VM-kvartsfinalförluster – i vinn eller försvinn-matchen. Petri Kontiola gav Lejonen ledningen direkt, men tjeckerna kvitterade, avgjorde i straffläggningen och gick sedan hela vägen till guld.

Lejonen föll på klassiskt grepp – stor ineffektivitet.

– Självklart är jag orolig för framtiden. Den röda lampan tändes helt enkelt inte, sa förbundskaptenen Jukka Jalonen.

Bild: imago sportfotodienst/ All Over Press

Guldcoachen Jukka Jalonen. Jukka Jalonen lotsade Finland till VM-guld 2011. Bild: imago sportfotodienst/ All Over Press

Slutplacering: Etta.

Straffseger mot Lettland och förlust mot Tjeckien i första gruppspelsskedet, tappade poäng mot Tyskland och Ryssland i mellanrundan.

Sedan städade Finland undan Norge i kvarten, Ryssland i semin och krossade Sverige i finalen med 6–1. Lejonen vann rätt matcher i Bratislava – och på så sätt påminner årets turnering rätt mycket om guldvåren 2011.

– Vår vilja att vinna var så stor och det är en helt euforisk känsla. Folk säger att finländare alltid förlorar, men så gick det åtminstone inte för oss, sa Jalonen efter guldet.

Bild: All Over Press

Mikko Koivu lyckades inte leda Lejonen till en medalj i Helsingfors. Mikko Koivu vid VM 2012. Bild: All Over Press

Slutplacering: Fyra.

I gruppspelet föll Lejonen mot USA med solklara 5–0, men i kvartsfinalen punkterade Jesse Joensuu amerikanernas VM-drömmar med segermålet nio sekunder från slutsignalen.

Framför hemmapubliken klarade Lejonen sedan inte av att nå medalj. I bronsmatchen blev det stryk mot Tjeckien.

Därmed förlängde Lejonen den dystra hemmasviten i hockey-VM. Finland har aldrig tagit medalj i ett hemmamästerskap.

Slutplacering: Fyra.

Ett rätt anonymt Finland gick från seger till seger under Petri Kontiolas ledning. Juhamatti Aaltonen satte segermålet i den kritiska kvartsfinalen mot Slovakien.

I Globen tappade Lejonen klöset i klorna. Först nollade Sverige rivalen och sedan föll Finland på straffar i bronsmatchen mot USA.

– En fjärdeplats betyder ingenting. Vi var nära, men det räckte inte, sa Jukka Jalonen som tackade för sig efter fem år som landslagstränare.

Slutplacering: Tvåa.

Finland snavade sig fram genom gruppspelet och var rätt nära att missa slutspelet. In på ett bananskal till kvarten för att sedan imponera i slutspelet.

Iiro Pakarinen skickade hem Kanada i kvartsfinalen och i semifinalen nollades Tjeckien. Finalmotståndaren Ryssland blev för tuff i finalen och Lejonen åkte hem med tredje blåvita VM-silvret på 2000-talet.

– Det här är en stor besvikelse. Det var inte omöjligt att knäcka Ryssland, sa förbundskaptenen Erkka Westerlund efter finalförlusten.

Slutplacering: Sexa.

Finland gled genom gruppspelet och knep förstaplatsen. Som tack för besväret tvingades man möta Tjeckien.

Hockeyikonen Jaromir Jagr satte stopp för Lejonens VM-turnering i kvartsfinalen i Kari Jalonens första stora landslagstest. Han var besviken på domarinsatsen när Finland ställdes mot hemmanationen.

– Domarna hjälpte till här. De gjorde tre tavlor i andra perioden och att vi stöter på orättvisa i en sån här match är fel. Vi hade förtjänat mer, sa Jalonen.

Bild: ©Tomi Hänninen. All rights reserved.

Patrik Laine blev vald till MVP i VM 2016, men fick inget guld med sig hem. Patrik Laine fick inleda sin A-landslagskarriär med ett silver. Så klart. Bild: ©Tomi Hänninen. All rights reserved.

Slutplacering: Tvåa.

Ni kommer väl ihåg den här turneringen? Ett stjärnspäckat finländskt landslag bosatte sig för gruppspel i S:t Petersburg och sopade banan med alla.

Danmark var chanslöst i kvartsfinalen, Ryssland fick ge sig framför den galna hemmapubliken i Moskva i semin. Sedan spikade Kanada igen och slog Lejonen med 2–0 i finalen.

– Det går inte att spekulera, bättre laget vann. Vi gav allt och nu är det tomt i skallen. Ibland stämmer det inte oavsett hur bra lag man har på benen, sa Lejonens kapten Mikko Koivu.

”Det är inga problem att argumentera för att det var Finlands bästa VM hittills”, skrev Yle Sportens Christoffer Herberts i en krönika.