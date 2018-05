Kvinnorättsorganisation kräver hårda tag av Spotify - vill se tjänsten rensa sina spellistor från artister som Red Hot Chili Peppers, Eminem och Chris Brown

Nästan en vecka sedan sparkade musiktjänsten Spotify igång åtgärder för att hantera kränkande innehåll. Även artister kan råka ut för musiktjänstens åtgärder på grund av kränkande och oetiskt beteende.

Artisten R. Kelly är den första personen som råkat ut för Spotifys nya regelverk. R. Kelly har i över tio år stått anklagad för otaliga sexuella brott, bland annat innehav av barnpornografi och för att ha hållit kvinnor fångna som en del av sin kult.

Sedan några dagar tillbaka kommer Kellys musik inte att finnas på Spotifys officiella spellistor. Artistens sånger kan fortfarande hittas på tjänsten om man söker upp dem.

Även den kontroversiella rapartisten XXXTentacion fick senare ta emot samma öde som R. Kelly.

Siktet inställt på Red Hot Chili Peppers och Chris Brown

I ett öppet brev till Spotifys verkställande direktör Daniel Ek hyllar kvinnorättsorganisationen UltraViolet musiktjänstens åtgärder men kräver att man tar det hela ett steg längre.

- Tack för att ni tagit ett viktigt första steg genom att ta bort ökända misshandlare som R. Kelly och XXXTentacion från era officiella spellistor, lyder brevet.

I brevet listar organisationen upp flera artister och band som de utpekar som "misshandlare" som fortfarande tjänar pengar på Spotify och kräver att även de tas bort från Spotifys listor.

Bland annat Eminem, Red Hot Chili Peppers, Chris Brown, Nelly, Don Henley och Steven Tyler finns listade i det öppna brevet.

Vissa av artisterna har anklagats för sexuella brott eller trakasserier, andra har dömts.

Sångaren Chris Brown dömdes 2009 för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän Rihanna.

Eminem i sin tur har dömts till två års villkorligt fängelse på grund av ett vapenbrott.

- Varje gång en känd person fortsätter hyllas trots anklagelser om misshandel ser offer av sexuellt våld att misshandlaren inte drabbas av några konsekvenser.

Kvinnorättsorganisationen hoppas att andra musiktjänster som Google Play Music, Itunes och Pandora följer Spotifys exempel.

Nya regler - användare kan rapportera kränkande musik

Spotifys nya regelverk definierar kränkande innehåll som följande:

"innehåll som uttryckligen och principiellt marknadsför, stöder eller uppmanar till hat och våld mot en grupp eller individ på basis av karaktärsdrag som ras, religion, könsidentitet, kön, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning eller handikapp"

Denna definition har slagits fast i Spotifys samarbete med organisationer som GLAAD, Showing Up for Racial Justice, The Southern Poverty Law Center och The Anti-Defamation League.

För att upptäcka kränkande innehåll kommer Spotifys 35 miljoner låtar att granskas av ett automatiserat system som flaggar suspekta sånger. Sångerna granskas sedan av Spotify och dess samarbetsorganisationer. Slutligen kan även användare anmäla sånger genom ett formulär på nätet.

Varierande åtgärder

Straffen varierar från att sluta göra reklam för artisten till att ta bort artistens musik från tjänsten helt och hållet.

Kränkande innehåll är tydliga grunder för att bannlysas från tjänsten helt och hållet. Bland annat bandet Kill, Baby, Kill! med sången "Rock Against Islam" fick lämna tjänsten.

Men beteende som strider mot Spotifys värderingar är knepigare. Gränsen går vid sexuellt våld och våld mot barn, verkar det som. Ett fängelsestraff eller en dom verkar ändå inte behövas.

R. Kelly har anklagats för sexuellt våld åtskilliga gånger och för innehav av barnpornografi, men har aldrig dömts.

Källor: Billboard, Vulture, ABC, CNN