ÅA får enorm födelsedagsdonation

Alldeles som för tio år sedan får hundraårsfirande Åbo Akademi nu en donation på flera miljoner euro för de kommande tio åren.

Senast Åbo Akademi firade stort var gåvan stor. Nu är födelsedagen ännu större och gåvan därefter.

Stiftelsen för Åbo Akademi ger Åbo Akademi en 100-årsgåva i form av fortsatt finansiering av spetsforskning vid ÅA för upp till 1,5 miljoner euro per år i tio års tid under perioden 2019-2028. Dessutom får ÅA 20 000 euro per år i tio års tid för att undervisande personal ska kunna göra studiebesök vid ett annat nordiskt universitet.

När Åbo Akademi år 2008 fyllde 90 år fick universitetet en miljon euro per år i tio års tid för spetsforskning av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi, säger att satsningen på interna spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi har varit så framgångsrik att man vill fortsätta med den.

– Det har varit en strategisk satsning som har höjt forskningsnivån vid Åbo Akademi och möjliggjort toppforskning. Framgången hos de tidigare spetsforskningsenheterna motiverar att vi i allt högre grad kanaliserar vårt understöd på det här sättet.