"Ebolautbrottet i Kongo har nått en ny fas" - epidemin nådde en storstad

Kongo slår larm om att det nya ebolautbrottet har nått en ny fas, då det ser ut att ha spritt sig till storstäder.

Landets hälsovårdsministerium säger att ett nytt fall av ebola har påträffats i staden Mbandaka i nordvästra Kongo.

Staden har en miljon invånare och världshälsoorganisationen WHO varnar för att det blir mycket svårare att motarbeta epidemin i storstäder som Mbandaka.

Oron ökas av att staden ligger vid Kongofloden, som utgör Demokratiska Republiken Kongos livsnerv vad gäller transporter och handel.

Republiken Kongo ligger dessutom på andra sidan floden.

- Vi försöker nu följa spåren av 4 000 personer som kan ha varit i kontakt med patienter. De har spritt sig ut över hela nordvästra Kongo och enda sättet att nå dem är med motorcyklar, säger Peter Salama som är WHO:s vicechef för nödsituationer.

WHO har tidigare påträffat 42 misstänkta eller bekräftade fall av ebola. Av de smittade har 23 avlidit.

Alla dödsfall inträffade på landsbygden, långt från urbana samhällen. Två av dess fall har bekräftats som ebolafeber i laboratorietest.

Man har dessutom identifierat 432 personer som kan ha smittats av ebolaviruset.

- Vi är inne i en ny fas som omfattar tre zoner, två på landsbygden och en i ett urbant samhälle, varnar hälsovårdsminister Oly Kalunga.