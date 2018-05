Makedonien putsar upp sin anti-europeiska fasad

Nyrenoverade byggnader, nyklassicistiska fasader och ett 40-tal nya statyer. I tio års tid har de anti-europeiska kristdemokratiska populisterna i Makedonien satsat stora summor på att skriva om landets historia, provocera grannarna och marginalisera minoriteterna. Men nu har den nya EU-vänliga regeringen svängt på skutan - 180 grader.

En promenad runt Skopjes centrum bjuder på något av det mest överraskande en europeisk huvudstad kan bjuda på.

Den tidigare fula staden har på mindre än tio år fått två helt nya broar, över tio nya ståtliga byggnader i nyklassicistisk stil, tiotals nya monument och statyer och två icke-flytande fartyg byggda i barockstil.

Många hus har fått nya fasader, bland dem regeringens viktigaste byggnader.

- Vi hatar dem, säger Ivana, Megi och Sandra, tre unga damer jag träffar på en engelsk pub vid kajkanten vid floden Vardar.

Sedan talar de i mun på varandra om hur fula och malplacerade byggnaderna är, hur dåligt byggda de är och hur statyer faktiskt borde föreställa personer som människor har hört om.

Det vi ser är projektet Skopje 2014, den förra regeringens skötebarn och den anti-europeiska populismens viktigaste symbol.

För tio år sedan var många makedonier besvikna på att Grekland konstant lade in sitt veto för EU-medlemskapsförhandlingar. Aten idkade utpressning för att vinna namntvisten och Bryssel verkade tillåta det.

Besvikelsen gav god grogrund för anti-europeisk populism och det utnyttjade den då kristdemokratiska VMRO-DPMNE-regeringen maximalt.

År 2010 meddelade regeringen att huvudstaden skulle få ett nytt ansikte, ett ansikte som, enligt regeringen, skulle återspegla landets otroligt betydelsefulla historia.

Det här skulle sända en signal utåt att Makedonien är ett stolt land som klarar sig själv och inåt att makedonierna har en anledning att vara stolta över sitt land.

Budskapet byggde på anti-europeiska och nationalistiska stämningar. Makedonien hade svängt skarpt högerut på samma sätt som vi senare har sett andra delar av Europa göra.

Men den nationalistiska högerregeringens ambitioner fick proportioner som höjde på ögonbrynen både på hemmaplan och utomlands.

Broarna över floden Vardar renoverades till praktverk och två helt nya broar byggdes. Tolv nya offentliga byggnader byggdes i nyklassicistisk stil, trots att stilen aldrig förr hade dominerat i staden.

Regeringens säte och utrikesministeriet fick fantasifulla nyklassicistiska fasader.

Det mest kontroversiella blev de 40-talet nya monumenten och statyerna som byggdes runt om i stadens centrum.

Redan från början stod det klart att Skopje 2014 var helt centralt i regeringspartiet VMRO-DPMNEs anti-europeiska propaganda.

Ett mål verkar ha varit att få EU att kritisera projektet för att bevisa att EU inte vill ha Makedonien.

Många monument var dessutom direkt riktade mot grannländerna, som till exempel "Krigare till häst" mitt på det mest centrala torget i stan. Det råder ingen tvekan om att statyn egentligen föreställer Alexander den store. Grekland och Makedonien har länge tvistat om vems hjälte Alexander den store egentligen är.

– Det här är vårt sätt att säga #% åt grekerna. Alexander den store hade faktiskt varken pass eller personbevis, sade Antonio Milososki, dåvarande utrikesminister i en intervju för the Guardian i oktober 2010.

När den nya regeringen, ledd av socialdemokratiska SDSM, tillträdde i maj 2017 tog det inte lång tid innan den tog ställning till Skopje 2014.

Projektet hade blivit symbolen för den förra regeringens "vansinne" och låg dessutom i centrum för den korruptionshärva som till slut fällde VMRO-DPMNE från makten.

Vi måste genast stoppa projektet för det är som Pandoras ask som varje dag producerar ny kitsch.

I början av mars i år avbröts alla fortfarande pågående byggprojekt.

Den första statyn avlägsnades från sin plats framför Högsta domstolen den 22 februari.

- De här monumenten har förorsakat oss mycket politisk och kulturell skada, säger Miroslav Grcev, som koordinerar arbetet med att avlägsna monumenten, till nyhetsbyrån IBNA.

Flygfältet Alexander den Store döptes om till Skopjes internationella flygplats i februari.

- Skopje 2014 har ofta tolkats som ett sätt att bråka med Grekland, säger Sam Vaknin, en israel som har bott i Makedonien, Tjeckien och Ryssland under de senaste decennierna. Men det är inte riktigt sant.

Vaknin jobbade som en nära ekonomisk rådgivare till den före detta premiärministern Nikola Gruevski ända tills "jag märkte att han hade auktoritära drag”.

Sedan dess har han varit kontroversiell i Makedonien eftersom han tar upp kritik som de flesta utlänningar undviker att debattera.

Gruevski är alltså mannen som tog makten år 2006 och höll fast vid den i tio år, tills skandalerna kring honom fällde honom.

- Den enskilt viktigaste faktorn bakom Skopje 2014 var att marginalisera den albanska minoriteten, att skriva ut den ur landets historia, menar Vaknin.

Åtminstone var fjärde invånare i Makedonien är etnisk alban. I Skopje är var femte invånare alban.

- Gruevski ville göra de slaviska makedonierna till det enda riktigt folket i landet.

VMRO-DPMNE-regeringen varnade ofta för att albanerna i Makedonien utgör ett hot mot landet eftersom de stödjer Albaniens ambitioner att bilda ett Storalbanien i regionen.

Regeringen såg en konspiration mellan Albanien och den albanska minoriteten i Makedonien som konkretiserades i den så kallade Tirana-plattformen.

För vanliga makedonier ser en sådan konspiration fullt logisk ut.

Under nio månader i början av 2000-talet stödde etniska albanska så kallade frihetskämpar och makedonska trupper ihop flera gånger. Sammanlagt dödades ungefär 200 personer, knappt hälften civila.

Efter det har våld mellan den så kallade Albanska nationella frihetsarmén och myndigheterna förekommit, men med låg intensitet.

I början av år 2012 dödades ett tiotal personer i etniskt våld mellan makedonier och albaner.

Gruevskis regering skyllde alltid våldet på albanernas drömmar om ett Storalbanien.

Regeringens aggressiva inställning till den albanska minoriteten har under årens lopp fått kritik av EU.

Diametralt annan åsikt

Det nuvarande regerande socialdemokratiska partiet ser på albanerna på ett diametralt motsatt sätt, vilket det också framhäver i kontakterna med Bryssel.

Minoriteterna måste inkluderas i samhället, menar partiet.

Ett av de albanska partierna är med som ett av hela sju partier i dagens koalitionsregering. Också romernas parti och den turkiska minoritetens parti är med.

Den nuvarande premiärministern Zoran Zaev anser dessutom att den nuvarande högeroppositionen medvetet förvränger vad Tirana-plattformen handlar om.

- Det är en deklaration som de albanska partierna i Makedonien kom överens om som en gemensam del i alla deras partiprogram, menar Zaev. Det är inte styrt från Tirana.

Sam Vaknin håller med Zaev om att Tirana-plattformen bara är de albanska politiska partiernas samarbetsavtal, ett sätt för dem att vara säkra på att de i de stora frågorna drar åt samma håll.

- Tirana-plattformen existerar inte på det sätt som VMRO-DPMNE hävdar. Det finns inga drömmar om ett Storalbanien, allra minst i Albanien.

Vaknin säger att albanerna i Kosovo, Makedonien och Albanien har väldigt olika intressen.

- De hade samma intressen när de kriminella gängens transit-rutter genom regionen skulle säkras på 1990-talet. Det ledde till Kosovos självständighet.

Sedan dess har deras intressen glidit isär.

- Det var mest ett överraskande misstag att kosovoalbanerna fick ett eget land. Det var inte en storalbansk plan, menar Vaknin.

Till den förra regeringens förtret godkände det makedonska parlamentet i mitten av mars i år en ny språklag - igen en tydlig signal till EU.

Den nya lagen tillåter albaner att tala albanska i vissa kontakter med myndigheterna. Det låter inte kontroversiellt för en finlandssvensk, men väcker diskussion på västra Balkan.

Några hundra personer demonstrerade utanför parlamentet mot lagen, men annars har oppositionen mest kommit från den radikala nationalistiska högerflanken.

Det betyder inte i sig att makedonierna stöder lagen, men enligt flera diplomater jag talar med i Skopje råder en politisk trötthet i Makedonien.

- Regeringen har ett fönster inom vilket det kan agera nu, men det är svårt att säga hur länge, säger en diplomat som inte vill bli namngiven.

Den mångaåriga västfientliga propagandan som förra regeringen sysslade med har lämnat sina spår.

- Makedonierna är nog inte alls tolerantare nu än tidigare, de är bara trötta på den förra regeringens alla skandaler. De ser hur SDSM-regeringen flirtar med EU och avvaktar hur det hela kommer att utveckla sig.

Det här är något min diskussion med flickorna Megi, Sandra och Ivana också visar.

Det är bara Megi som ser minoriteterna som diskriminerade i samhället, de andra betonar minoriteternas plikter framförallt.

- Jag ser albaner och romer driva omkring på gatorna som tiggare. Ibland säljer de något. Men jag ser aldrig makedonier göra så, menar Megi. Det måste vara mer än bara kultur.

De andra håller inte med.

- Vi måste ha rätt att försvara vårt land och vår kultur, menar Sandra.

Om symboliken kring Skopje 2014 åtminstone än så länge är viktig för regeringens stöd bland makedonierna, så är relationerna till grannländerna nyckeln till Bryssel.

När den socialdemokratiskt ledda koalitionsregeringen tog makten förra året hade Makedonien isiga relationer med alla sina fem grannländer.

På kartan längst ner kan ni läsa mer om landets relationer till grannarna. Kartan visar också de regionala och globala stormakternas intressen i Makedonien.