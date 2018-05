Meghan Markle och prins Harrys bröllop och alla andra TV-tips du inte får missa

Så mycket tid, så lite att titta på. Vi har de bästa tipsen och ett hett tips är lördagens kungliga bröllop.

Yle 1 sänder bröllopet live från och med 13.50 och sändningen syns också på Arenan.

Bröllopet är ett av kulturredaktionens TV-tips, men alla är inte lika ivriga som redaktör Johanna Grönqvist som åtminstone i någon mån kommer att följa med bröllopet mellan Meghan Markle och prins Harry.

Grönqvist säger sig inte vara någon uttalad rojalist men fascineras av varför människor är så intresserade av just kungliga bröllop. Grönqvist tänker sig att det kan bero på att man, om man vill, kan se på något av kungahusen nästan som på en ställföreträdande familj. Vi kan beundra dem och fasa oss över olika skandaler, men slipper höra dem snarka på natten.

Mamma träffade Victoria

Thomas Silén som är svensk säger ändå att han inte ser exempelvis prinsessan Victoria som sin syster, trots att hans egen mamma fått träffa Victoria. Siléns intresse för olika kungahus är mest av ett historiskt intresse, men han förstår nog att folk kan sukta efter ordentlig festkänsla.

Både Silén och Anne Hietanen är ändå mest inne på helt andra saker - mörka dystopier och feel bad, men inte heller Grönqvist klarar sig utan riktigt bra serier.

Jane Campions Top of the Lake är nu ute med sin andra säsong och varje onsdag kl. 6 på morgonen kommer ett nytt avsnitt på Arenan, Yle TV2 sänder kl. 22 samma dag. Grönqvist vet berätta att Campion är den enda kvinnliga regissören som belönats med en guldpalm i Cannes under festivalens 70-åriga historia.

Elisabeth Moss och Jane Campion. Elisabeth Moss och Jane Campion. Bild: imago/PanoramiC/ All Over Press

Top of the Lake säsong två kan ses helt fristående från del ett som utspelade sig fyra år tidigare på Nya Zeeland, i tvåan har Robin Griffin som spelas av Elisabeth Moss flyttat tillbaka till Australien för att fortsätta sitt jobb som polis.

Griffins uppgift blir att utreda vem den anonyma asiatiska flickan som hittas i en resväska på Bondi Beach är. Den som gillade den första säsongen kommer förmodligen att älska den här säsongen som går under namnet Top of the Lake: China Girl.



Nicole Kidman medverkar i Top of the Lakes andra säsong. Nicole Kidman

Men allt som oftast når andra säsongen inte upp till den första säsongens kvalitet. Enligt Thomas Silén verkar detta vara fallet med Westworld säsong två, dessutom måste man absolut ha sett den första säsongen för att alls kunna hänga med i säsong två.

Säsong två bjuder på vändningar som åtminstone Silén inte helt och hållet uppskattar.

James Marsden som Teddy i Westworld. James Marsden med hatt och i rollen som Teddy i West World.

I säsong två av den här finurliga kombinationen mellan western och sci-fi kan man se Gustaf Skarsgård och Fares Fares gör entré under de första minutrarna, så kolla åtminstone hur svenskarna sköter sig i detta sammanhang.

Carey Mulligan trodde inte att hon var trovärdig

När Carey Mulligan blev ombedd att spela polis i Collateral tänkte hon att ingen frisk mänska i hela världen kommer att köpa att hon är polis.



Carey Mulligan på BFI London Film Festival i London i oktober 2017. Carey Mulligan.

Mulligan är mest känd från olika kostymdramer som Pride and Prejudice och The Great Gatsby.

När hon för första gången skulle dra upp sin polisbricka trodde hon att hon skulle bli utburen från inspelningsplatsen. Trots denna oro är Mulligan suverän som inspektör Kip Glaspie som utreder ett mord på ett pizzabud.

Glaspie är säker på att mordet inte är så slumpartat som det först ser ut att vara, men har hon rätt?

Collateral består endast av fyra delar och kan med fördel ses i en sittning.