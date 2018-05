Ny dokumentär hävdar att Whitney Houston utnyttjades sexuellt som barn

En ny dokumentär som skildrar superstjärnan Whitney Houstons liv påstår att sångaren utnyttjades sexuellt som barn. Enligt flera intervjuobjekt som stått Houston nära var det sångarens kusin som låg bakom utnyttjandet.

Dokumentären Whitney är regisserad av den skotska filmmakaren Kevin Macdonald och premierade på filmfestivalen i Cannes på torsdag.

Dokumentären beskrivs som den ultimata skildringen av superstjärnans liv och är fullproppad med intervjuer med släktingar och personer som stått henne nära.

Det är i intervjuerna som anklagelserna mot Houstons kusin, sångerskan Dee Dee Warwick, haglar in.

Houstons halvbror, den före detta NBA-spelaren Gary Garland-Houston, säger att både han och Whitney utnyttjades sexuellt när han var i åldern sju till nio. Vid tidpunkten skulle Whitney ha varit mycket liten.

Anklagelsen stöds av sångarens assistent Mary Jones som uppger att sångaren talade om att ha blivit sexuellt utnyttjad av en kvinna när hon var liten.

- Det här är inte bara anklagelser, det är fakta, säger Macdonald till Yle på torsdagen i Cannes.

Enligt honom klarnade det sexuella utnyttjandet av Houston för några veckor sedan när intervjuerna för dokumentären genomfördes.

Drunknade i badkar

Houstons ödesdigra död skedde 2012 när hon drunknade i ett badkar. Vid tidpunkten var hon 48 år gammal.

Under 80- och 90-talet åtnjöt Houston enorm framgång i musikvärlden med 170 miljoner sålda skivexemplar. Även i filmvärlden lämnade hon ett avtryck efter sig när hon innehade huvudrollen i storfilmen The Bodyguard där hon spelade mot Kevin Costner.

Hennes senare dagar präglades av alkohol- och drogmissbruk vilket ledde till svårigheter i att uppträda. En obduktionsrapport konstaterar att alkoholmissbruk och en hjärtsjukdom bidrog till hennes död.

Bestals av sin pappa

Macdonalds dokumentärfilm hade premiär på filmfestivalen i Cannes på torsdag. Det är den andra filmen som skildrat Whitney Houston under de två senaste åren.

2017 kom Nick Broomfields film Whitney: Can I Be Me ut. Till skillnad från den senaste filmen hade Broomfields dokumentär inte fått grönt ljus av sångerskans familj.

Macdonalds dokumentär innehåller aldrig tidigare visat videomaterial ur Houstons liv och har många intervjuer med hennes nära och kära.

Bland intervjuobjekten finns hennes exmake Bobby Brown, Kevin Costner som spelade med henne i The Bodyguard och Clive Davis, mannen som upptäckte henne.

Förutom anklagelserna mot Dee Dee Warwick riktas även påståenden mot Houstons pappa och revisor John Houston, som dog 2003.

Houstons pappa ska ha bestulit dottern på inkomster och försökt stämma henne för kontraktsbrott 2002 på grund av ett skivbolagskontrakt.

Filmen granskar också äktenskapet med Bobby Brown och dottern Bobbi Kristina Browns svåra uppväxt.

Bobbi Kristina Brown dog 2015 och fallet påminde spöklikt mycket om Houstons död - hon hittades medvetslös i ett badkar och dog senare efter sex månader i koma.

Källor: Yle Uutiset, The Guardian

Läs mera: Så här minns stjärnorna Whitney Houston Ett år har gått sedan Whitney Houstons död. Så här hyllade stjärnorna henne under minnesdagen.