Presidentti Niinistö on ottanut kantaa turvapaikanhakijoihin. Donald Trump on aloittanut kiertomatkan ulkomailla Saudi-Arabiasta. Suomalaiset Fiskarsin sakset täyttävät 50 vuotta. Arabimaa Libanonissa on vietetty tällä viikolla ensimmäistä Pride-viikkoa.