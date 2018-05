Datasystemen inom vården lamslogs i 17 timmar på grund av kabelflytt: "Viktigt att ha tillgång till nödvändiga uppgifter för att kunna ge en god vård"

Kapandet av en datakabel i samband med arbete i metron lamslog datasystemen inom hälsovården i Helsingfors i 17 timmar. Läkarna kom inte åt patienternas journaler, vilket försvårade vården. Systemet är sårbart, säger ledande överskötare Veronica Renwall vid Haartmanska sjukhuset.

Det var på tisdagskvällen de omfattande problemen började och först på onsdagseftermiddagen återgick allting till det normala.

Metron och spårvagnarna gick oregelbundet och stadens telefonservice hade problem. Hälsorådgivningens telefonnummer var ur bruk och hälsostationernas återuppringningstjänst fungerade inte heller.

Orsaken till störningarna i datasystemen uppges vara att apparater i ändan av en fiberkoppling låste sig då Elisa kapade en kabel. Kabeln kapades medvetet på grund av ändringsarbete i metron.

Karri Jäkkö, avdelningschef på Elisa, uppgav för Yle att arbetet var rutinartat och att en kabel behövde kapas för att flyttas till en annan rutt.

"Vi återgick till pappersvärlden"

Kapningen och flytten av kabeln ledde till en störning, som räckte omkring 17 timmar, och lamslog all normal verksamhet på stadens sjukhus.

– Vi återgick till pappersvärlden. Information om patienten skrevs på papper istället för elektroniskt. Laboratorieprov beställdes via en pappersblankett. Röntgen- och andra undersökningar skrevs på papper, säger ledande överskötare Veronica Renwall vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors.

"Finns patienter som inte orkar eller kan ge all information om sig själva"

Under den här tiden kom läkarna inte åt patienternas journaler.

– I alla fall behövs det inte, men om patienten har en historik av sjukdomar och tar fler mediciner är det så klart viktigt att man kommer åt journalen. Under onsdagsförmiddagen kom vi via nätet åt databaser med patientuppgifter och där kunde vi till en del få information om patientens tidigare hälsotillstånd, säger Renwall.

– För att kunna ge en god vård är det viktigt att ha tillgång till nödvändiga uppgifter om vad som hänt tidigare och vilka mediciner patienten använder. Många patienter kan själva berätta om sin situation, men det finns patienter som är så illa däran att då de kommer till jouren orkar de inte eller kan inte ge all information, säger hon.

Finns det inget reservsystem?

– Inte ett som går sida vid sida så att man kan använda ett annat elektroniskt system.

Tycker du att systemet är sårbart?

– Det kan man säga. Vi har två stora jourer i Helsingfors med omkring 190 000 patientbesök per år. Det var ett livligt dygn då datasystemen låg nere. Det försvårar och gör jobbet långsammare. Personalen skötte sig utmärkt och det var ingen panik.

Enligt Renwall har det inte kommit till hennes kännedom att patienter tagit skada av problemen, men väntetiderna var längre.

Juha Jolkkonen, chef för Helsingfors social- och hälsovårdssektor, har också sagt att han inte har fått information om att datakraschen skulle ha haft allvarliga konsekvenser för patienterna.

Jouren vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Haartmanska sjukhusets jour i Helsingfors. Bild: Yle/ Hanna Nordenswan

"Patienttexterna som ska skrivas in är ganska många"

Eftersom alla uppgifter på jourpolikliniken skrevs ner till pappers från tisdagskvällen till onsdagseftermiddagen måste avdelningssekreterarna nu lägga tid på att sätta in de här uppgifterna i datasystemet.

– Patienttexterna som ska skrivas in är ganska många. Utlåtanden från läkarna har bandats in på kasetter och de ska skrivas in i patientberättelserna, vilket tar sin tid.

Haartmanska sjukhuset har haft fler avdelningssekreterare på jobb för att snabba på skrivandet.

Sjukhuset kunde inte förbereda sig

Störningarna var oväntade och sjukhusen kunde inte förbereda sig på dem på förhand.

Veronica Renwall framhåller ändå att det finns en beredskap för liknande situationer.

– Vi har blanketterna färdiga och det finns föreskrifter för hur vi ska göra. Om datasystemet inte fungerar tar vi till papper och penna.

"Visar hur sårbart det moderna datasamhället är"

Stadens borgmästare Jan Vapaavuori meddelade under torsdagen via Twitter att han har begärt en utredning om problemen.

Han skriver att allt strul blottade hur sårbart det moderna datasamhället egentligen är.

Han tillägger att målet med utredningen är att staden i fortsättningen ska kunna agera smidigare då man utsätts för problemsituationer som orsakats av en utomstående aktör.