NHL-kolumnen: Här är de avgörande matcherna i matchen – Winnipeg–Vegas handlar om dueller på alla nivåer

Båda lagen vänder spelet på en halv sekund. Målvakterna i var sin ände spelar på en nivå mellan lysande och fantastisk. För såväl Vegas som Winnipeg har säsongen redan varit en enorm framgång – för det ena laget blir den ännu enormare.

Match nummer tre, som Vegas vann, gav kanske en fingervisning om vart serien är på väg. Eller kanske inte – verkligen svårt att säga.

Det handlar nämligen om två lagmaskiner som har vittring på Stanley Cup och som under pågående slutspel upprepade gånger har visat att en svagare insats som regel åtföljs av ytterligare en nivåhöjning.

När taket slutligen nås övergår den här kolumnistens utvärderingsförmåga. En sammansvetsad grupp motiverade och talangfulla individer käkar gränser till frukost.

Däremot är det helt klart vilka dueller i duellen som kommer att fälla avgörandet.

Gerard Gallant – en tuffing som valt sin väg

Den forne powerforwarden Gallant var urtypen av den klassiska kanadensiska spelaren: rätlinjig, effektiv och tuff i närkamperna. Under sin bästa säsong med Detroit Red Wings, 1988–89, sköt han 39 mål, noterade 93 poäng och satt utvisad i 230 minuter.

Hans profil som coach visar tydligt att han verkligen gillar den typen av hockey där pucken transporteras eller skickas i rakast möjliga linje i riktning mot motståndarmålet.

Utan krusiduller och med uttalad avsmak för det som i dag kallas avancerad statistik. "Old school" är termen som sammanfattar Gallants hockeypersonlighet.

Gerard Gallant är tränare i Vegas. Gerard Gallant bakom Vegas-bänken. Bild: Robin Alam/Icon Sportswire/All Over Press

Den här filosofin kommer att ge honom Jack Adams-priset som NHL:s bästa coach i år och fick honom också nominerad till priset för två år sedan. Allt som allt är han inne på sin sjunde säsong som huvudtränare i NHL.

Myntets andra sida är två avsked, senast i november 2016. Då var det Florida Panthers nya GM Tom Rowe som inte gillade att Gallant vägrade lyssna på analysnördarna.

Vegas värvade sedan Gallant på våren 2017 som sin första coach någonsin och laget byggdes av pjäser som passar hans spelsyn. Resultatet är alla tiders bästa säsong av ett expansionslag.

Paul Maurice – en värdig motståndare

Fyra år yngre Paul Maurice i Winnipegs bås har aldrig spelat i NHL. Han blev istället chefstränare för Hartford Whalers i en spelares prime time-ålder, 28 år gammal.

15 år senare, i november 2010, blev han ligans yngsta coach genom tiderna som uppnått 1 000 NHL-matcher. Då var han inne på sitt andra varv som Carolina Hurricanes chefstränare. Under den första hade han våren 2002 fått uppleva en Stanley Cup-finalserie, på den förlorande sidan.

Mellan sina två turer till North Carolina hann Maurice med den mest härdande upplevelsen i hockeyvärlden – han hade ansvaret för sin hemprovins stolthet Toronto Maple Leafs i två säsonger.

Nu är Paul Maurice inne på sin femte säsong som Winnipeg Jets chefstränare. Precis som den två år äldre Gallant är också Maurice en tränare med, till och med för yrket, ovanligt många lager av skinn på näsan.

Också Maurice förfogar över en trupp som är ytterst mottaglig för hans hockeytänk: mycket kommunikation med spelarna och ett okomplicerat spelsystem med tydliga grundprinciper.

Paul Maurice i Winnipeg. Winnipeg-tränaren Paul Maurice i spelarbåset. Bild: Nick Wosika/Icon Sportswire/All Over Press

Stark skridskoåkning, hårt arbete och systematiskt upprepande av tydliga försvars- och anfallsmodeller. Dessutom ska hockey alltid vara kul att spela. Det är kärnan i hur Winnipegs chefstränare coachar vinnande ishockey i dag.

Filosofin fick sin nuvarande form dels under en säsong i KHL bakom bänken på Metallurg Magnitogorsk (2012–2013), dels som assisterande coach till Ralph Krüger för Team Europe i World Cup 2016.

Utifrån sett verkar det vara väldigt jämnt skägg på coachfronten. Lagens sätt att spela är något av spegelbilder av varandra, men ändå så att båda trupperna spelar enligt sina kärnstyrkor.

Då ligger Jets fokus mer på långa anfallsspel, medan Vegas spelvändningar hugger till som en Western Diamondback-skallerorm.

Maurice har antagligen fler taktiska precisionsverktyg i sin verktygslåda och mer kreativ kapacitet mellan öronen. Gallant en starkare tro på "my way or the highway".

Jag ger Winnipeg en minimal fördel i coachkampen.

Winnipegs dominanta anfallsspel mot Vegas fantastiska lagförsvar

Tredje perioden i match nummer tre visade hur tungt, tufft och brett Jets anfallsspel kan vara. Samtidigt visade den också att Golden Knights aldrig någonsin lamslås eller börjar jaga i panik.

När Winnipeg får alla sina fem spelare in i den offensiva zonen så är det antagligen fråga om hockeyvärldens giftigaste anfallsspel i detta nu. På gränsen till omöjligt att stänga ner.

Ändå tillät Vegas inte mer än ett mål i den sista perioden. Och var ständigt färdigt att hugga tillbaka med farliga expressanfall.

Bara ett par gånger blev Vegas helt utspelat, men då gjorde den otrolige Marc-André Fleury räddningar i yttre rymd-klassen.

Marc-André Fleury står i vägen för Mark Scheifele. Marc-André Fleury står i vägen för Mark Scheifele. Bild: Marc Sanchez/Icon Sportswire/All Over Press

Nyckeln till att Winnipeg är så väldigt svårt att tas med då laget spelar på topp är att även trean och fyran på riktigt kan trycka på i offensiv zon. Det knäcker vilket motstånd som helst. Första och andra linan bärgar frukterna, men alla bidrar i processen.

"Fyra cylindrar" är också nyckeln till varför Vegas är så svåra. Här gäller ett obarmhärtigt evighetstryck på motståndaren. Det leder med jämna mellanrum till att Golden Knights får hand om pucken i ett läge som öppnar för välstrukturerade snabba anfall.

Hela femman är direkt redo att slå till. Ettan och tvåan gör mest mål, men också trean och fyran avslutar ofta sitt byte med att skapa en tekning i motståndarens ända av rinken.

Vegas har för tillfället fördelen – laget är färdigt. Winnipeg måste ännu göra små justeringar.

Andra linorna kan göra skillnaden

Speciellt Jets andra kedja Nikolaj Ehlers – Paul Stastny – Patrik Laine sätts i fortsättningen under luppen. Det är helt klart att paradkedjan med Blake Wheeler och Mark Scheifele i huvudrollerna levererar i match efter match.

Der gör ändå också Jonathan Marchessault – William Karlsson – Reilly Smith för Vegas del. Dessutom bidrar den nykomponerade andra linan med James Neal, Erik Haula och Alex Tuch med matchvinnande mål.

Om Jets ska komma tillbaka så finns det inget annat alternativ än att "Stastnyna" börjar hitta nätmaskorna. I tredje perioden av match tre såg det i många byten ut som att kedjan kan dominera, men pricken över i:et saknades.

Patrik Laine, Nikolaj Ehlers och Paul Stastny jublar. Patrik Laine, Nikolaj Ehlers och Paul Stastny jublar. Bild: David Kirouac/Icon Sportswire/All Over Press

Den här kedjan var under våren i långa perioder Jets främsta vapen och centern Paul Stastny har i slutspelet ytterligare höjt sig ett pinnhål. Om inte Laine och Ehlers nu når samma nivå som Stastny så går i praktiken hälften av luften ur Winnipegs skräckinjagande anfallshot.

Patrik Laine har hittills i sitt hockeyliv alltid hittat ett sätt att ta följande steg. Jag är uppriktigt förvånad om han inte hittar ett hål i Fleurys harnesk igen i nästa match. Alltså slutar med att pricka stolpar och ribba.

Med andra ord tror jag på att Winnipeg får tillbaka sitt "eldstöd" för Scheifeles etta.

Till slut blir det individuella prestationer som avgör

I hockey är det laget som gäller. Jo, men det var Wayne Gretzky och Mario Lemieux som vann Kanada Cup åt hemmanationen år 1987. Det var Dominik Hasek som knäckte alla motståndare i OS 1998. Det var bröderna Sedin som vann VM-guldet till Tre Kronor år 2013…

Sist och slutligen är det så gott som alltid en eller ett par ledande spelare som med sina exceptionella individuella prestationer avgör. För att använda en klyscha så måste lagets bästa spelare vara lagets bästa spelare när det gäller.

Kyle Connor, Blake Wheeler och Mark Scheifele firar. Kyle Connor, Blake Wheeler och Mark Scheifele firar. Bild: Terrence Lee/Icon Sportswire/All Over Press

För Winnipegs del är det fyra spelare som har en helt avgörande roll i om Jets skall gå till Stanley Cup-final: Connor Hellebuyck, Dustin Byfuglien, Blake Wheeler och Mark Scheifele. De övriga spelarna kan ta turer i att vara bra, men den här kvartetten har varit på topp i Jets samtliga segermatcher i slutspelet.

Härifrån utgallras ännu Byfuglien och Scheifele som med jämna mellanrum helt enkelt avgör med ren och skär beslutsamhet.

I Vegas är det Jonathan Marchessault av utespelarna som uppnått ett flow i målskyttet. Kedjekompisarna William Karlsson och Reilly Smith är ypperliga, men Marchessault sätter puckarna i buren. Ett verkligt ess för Vegas.

Jonathan Marchessault visar hur man firar ett mål. Jonathan Marchessault visar hur man firar ett mål. Bild: Marc Sanchez/Icon Sportswire/All Over Press

Totalt ovärderlig och lagets absolut viktigaste spelare än ändå målvakten Marc-André Fleury. 94,5 i räddningsprocent och 1,70 insläppta mål per match efter 13 slutspelsmatcher är rena rama guldet i statistisk form.

"Blommans" overkliga räddningar i match nummer tre mot Winnipeg höll högsta Dominik Hasek-nivå. I detta nu är Marc-André Fleury världens bästa ishockeyspelare.

Men kan han fortsätta på samma nivå mot ett hypertalangfullt Winnipeg-anfall som inget annat gör än jobbar på att hitta ett eller flera sätt att få puckarna bakom honom?

Min högst subjektiva magkänsla säger att Paul Maurice och hans ledande spelare ännu har en växel oanvänd. Jag tror att matchserien får åtminstone en sjätte match och att Jets till slut står där som segrare och blir första kanadensiska lag i final sedan Vancouver 2011.

Källor: theglobeandmail.com, nhl.com, dailyfaceoff.com, Wikipedia