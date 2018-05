President Guðni Jóhannessons besök en framgång för Åbo

Det isländska presidentparet avslutade på torsdagen sitt tre dagars statsbesök i Finland med en hel dag Åbo.

President Guðni Jóhannessons och presidentfrun Eliza Reids besök blev en stor framgång för Åbo. Åbo stad kunde visa upp sin teknologi och forskning, sin historia och de nära kontakterna till hela Norden.

Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson talar vid Åbo universitet under ett besök 17.5.2018. Bild: Linus Hoffman / Yle

Paret besökte besöks- och innovationscentret Joki, uppstartsgemenskapen Sparkup, Åbo universitet, Åbo slott, Åbo Akademi och Forum Marinum.

President Guðni hade bland annat själv önskat träffa historiker vid Åbo Akademi. Vid Åbo universitet ville han höra professor Christina Salmivalli berätta om antimobbningsarbetet Kiva Skola.

Såg andra som mobbades, känner skuld nu

– Mobbning är något vi måste kämpa emot. Jag kommer ihåg att jag som pojke själv inte var mobbad, men jag såg andra som mobbades. Jag känner skuld över att jag inte gjorde något som yngre, men nu har jag en sådan position att jag kan göra något.

Island har ännu inte anammat Kiva skola-programmet, men det finns ett stort intresse för det.

– Det finns ett antimobbningsarbete i alla de 180 skolorna på Island, men det är hemvävt. Alla har sina egna metoder, berättar läraren Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir från Islands universitet.



Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir och Christina Salmivalli. Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir och Christina Salmivalli. Bild: Linus Hoffman / Yle

"Historien är levande"

Innan han valdes till president var Guðni professor i historia vid Islands universitet och han har skrivit flera böcker om modern isländsk historia, bland annat om torskkrigen, det isländska presidentämbetet, spionage på Island och om bankkollapsen 2008.

Han har likaså skrivit flera vetenskapliga artiklar om Islands historia och nutid och det var också temat för det föredrag han höll och för den paneldebatt som ordnades vid Åbo Akademi.

– Mitt favoritämne är historia och hur historien lever i vårt samhälle. Historien är levande. Den är inte bara om det som hände förr. Historien är en vägvisare för oss in i framtiden, sade Guðni.

President Guðni Th. Jóhannessons autograf i ett autografblock. Bild: Linus Hoffman / Yle

President Guðni fick också fundera på sin dubbla roll. Som historiker tittade han kritiskt på presidentämbetet och han ifrågasatte mycket av det som presidenten gjorde - sådant han nu själv gör.

– När man är akademiker måste man tänka kritiskt och aldrig fundera på vad som är bäst för staten, men som president är det nästan obligatoriskt att vara optimist. Men jag tror att vi kan blanda dessa två syner.

"Nationalismen måste vara positiv och inkluderande"

Paneldebatt med Matias Kaihovirta, Tiina Kinnunen, president Guðni Thorlacius Jóhannesson, Nils Erik Villstrand och Ann-Catrin Östman. Paneldiskussion då Islands president Guðni Th. Jóhannesson besökte Åbo Akademi 17.5.2018. Bild: Linus Hoffman / Yle

I paneldebatten diskuterades år 1918 och dess betydelse för oss. Det året avslutades det finska inbördeskriget och första världskriget, Island blev självständigt och Åbo Akademi grundades.

Man diskuterade också hur patriotism och nationalism har varit viktiga och fortfarande är viktiga i våra samhällen, men att de måste vara positiva och inkluderande.

Marina Stenbäck och Johanna Mantere tyckte det blev en bra diskussion med presidenten. Marina Stenbäck och Johanna Mantere. Bild: Linus Hoffman / Yle

– Vi kan använda vår historia till att förstå att vi tillsammans måste arbeta för ett bättre samhälle, men samtidigt minnas att vi aldrig har haft ett perfekt samhälle.

Som avslutning på sitt besök vid Åbo Akademi gav president Guðni 50 exemplar av Islänningasagorna, den fullständiga samlingen sagor i fem volymer. Vissa av sagorna har aldrig tidigare översatts till svenska.

Flera blå samlingar med Islänningasagorna, var och en i fem volymer. Bild: Linus Hoffman / Yle

Island bojkottar fotbolls-VM, möjligen också ESC

Däremot ville presidenten inte kommentera hur andra länder ska agera.

På Island finns just nu en rörelse som talar för att Island borde bojkotta nästa års Eurovision Song Contest i Israel, på grund av Israels agerande mot palestinierna.

– Det är inte min sak att kommentera. Vi får se senare hur det går.

Islands regering har beslutat att bojkotta fotbolls-VM i Ryssland, på grund av att den förra agenten Sergej Skripal förgiftades i Storbritannien. Inga ministrar och inte heller presidenten, kommer att närvara vid VM.

President Guðni Jóhannesson är en ivrig fotbollssupporter, och han var med i den isländska hejarklacken under fotbolls-EM i Frankrike 2016.

– Det är inte viktigt om jag far dit eller inte. Det är viktigt att Gylfi Sigurðsson far, eller att Aron Einar Gunnarsson far, att vi har ett bra lag där. Det är det viktigaste.