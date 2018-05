Skam gav oss Sana - nu är det 16-åriga Nisha som lyser i det gastkramande norska dramat Hva vil folk si?

Med sin andra långfilm bevisar manusförfattaren och regissören Iram Haq att hon vet hur man naglar fast åskådaren med bilder. Hva vil folk si? är mer än en stark story, den är en stark upplevelse.

Det är sen kväll i ett av höghusen i en av Oslos förorter. I en av lägenheterna genomför en far sin vanliga kvällsrutin. Den som innebär att han går in i barnens rum för att släcka och se till att ingen sparkat av sig täcket.

Här klipper vi till bilden av en flicka som springer längs tomma stadsgator. Det långa håret fladdrar kring det tunna tonårsansiktet. Hon har uppenbarligen bråttom.

Tillbaka i lägenheten tittar pappa ömt på sin yngsta dotter som sover sött i sin säng. I rummet intill har sonen somnat med datorn i ett stadigt grepp.

Senast då inser vi att den springande flickan hör till samma familj. Och att hon inte har råd att bli upptäckt med att ränna utomhus efter läggningsdags.

Skräcken slår klorna i en. Skall hon hinna? Vad händer om hon inte gör det?

Snygg dramaturgi

Flickan som springer heter Nisha (Maria Mozhdah) och är en helt vanlig norsk tjej – frånsett att hennes familj kommer från Pakistan. Hon är pappa Mirzas (Adil Hussain) ögonsten och avsedd att uträtta stordåd.

Inte utan min dotter. Adil Hussain spelar pappa Mirza. En rökande pappa Mirza i närbild. Bild: Mer Film

Först skall hon bli läkare eller jurist. Och sedan skall hon gifta sig med en trevlig pakistansk pojke.

Problemet är bara att Nisha är intresserad av en norsk kille och man behöver inte vara synsk för att inse att hennes känslor utgör en krutdurk som bara väntar på att explodera.

Styrkan med Iram Haqs sätt att berätta är att hon lyckas spela med förutsägbara element på ett sätt som gör att man bara väntar på att det man befarar att skall hända faktiskt händer.

På det sättet fungerar helheten lite som en skräckfilm. Full av laddade scener och chockartade vändningar.

Vi skulle vilja skrika åt Nisha att inte släppa in sin pojkvän genom fönstret med samma iver som vi i Stephen Kings It skulle vilja hindra pojkarna från att gå in i det där öde huset.

Men samtidigt vet vi att det måste gå riktigt illa innan det kan vända till det bättre.

Om det gör det.

Rollgestalter med djup

Det mest skrämmande med Hva vil folk si? är naturligtvis att den bygger på regissörens egna upplevelser av att som 14-åring ha skickats till Pakistan för att ”uppfostras”.

Norska Nisha på pakistansk skolbänk - i dubbel bemärkelse. Nisha under en lektion i skolan i Pakistan. Bild: Mer Film

Men det fina är att filmen trots det självupplevda traumat aldrig kantrar över i ett förenklat svartmålande av den ena parten.

Föräldrarna är inga monster även om deras agerande är monstruöst.

De - i likhet med alla vi andra - är summan av sin bakgrund, predestinerade att falla in i etablerade mönster om de inte gör en aktiv ansats att bryta sig loss från dessa.

Här är det uppenbart att pappa Mirza är plågad av att hamna i en återvändsgränd, samtidigt som mamma Najma (Ekavali Khanna) mal på med mantrat "hva vil folk si?"

Hennes existensberättigande dikteras helt enkelt av vad andra pakistaner säger om henne och hennes familj.

En stjärna är född

En film som Hva vil folk si? hade naturligtvis inte kunnat bli så drabbande om inte skådespelarna varit så övertygande.

Det här teamet förmår iklä sig sina rollkaraktärer på ett sätt som gör att ingenting känns spelat.

I 18-åriga Maria Mozdah har Iram Haq hittat en fantastisk förmåga av det slag som etsar sig fast på näthinnan. Hennes Nisha utstrålar trots, styrka och vilsenhet i exakt rätt proportioner.

På ett fascinerande sätt lyckas hon ge uttryck för en mängd motstridiga känslor i en enda blick eller gest.

Nisha må vara ett offer, men man tvivlar aldrig på hennes kraft.

Vad gör du pappa? Nisha och Mirza drabbar samman än en gång. Far och dotter stående vid kanten av ett högt berg. Bild: Mer Film

På ett motsvarande sätt är Adil Hussain suverän i rollen som fadern. Brutal, men samtidigt plågad. Som om det inom honom pågick en evig kamp.

Mer än en kulturkrock

Hva vil folk si? är en film jag önskar att så många som möjligt går och ser. Inte bara den som är intresserad av kulturkrockar eller den som är nyfiken på norska ungdomsskildringar i efterdyningarna av SKAM.

Nej, alla.

För att den belyser relationen mellan föräldrar och barn och ställer frågan om huvurvida familjeband automatiskt innebär villkorslös kärlek.

När förverkligar man sig själv genom sina barn, använder dem som redskap, ser dem som en förlängning av sig själv?

Och var går gränsen för ett barns vilja att förlåta?

Djupt skakad av Nishas öde sitter jag slutligen i mörkret och rannsakar "det andra" perspektivet – det västerländska.

Mirza handlar fel så gott som genomgående, men han är å andra sidan djupt engagerad i sina barns liv och framtid.

"Du blir sårbar om du tänker leva som dessa västerländska idioter. Ensamheten kommer att ta livet av dig" utbrister han ilsket åt sin dotter.

Med tanke på mängden omhändertagna barn och tonåringar i vårt eget samhälle har vi kanske anledning att anta att även det västerländska föräldraskapet kunde vara värt en rannsakan.

Förhoppningsvis en lika nyanserad och stark som den Iram Haq presterar.