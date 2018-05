Gatornas basljud i Brooklyn och reminiscenser av David Bowie inspirerade Sam Hubers nya solomaterial

Eternal Erection med Sam Huber i spetsen, lägger partyskorna på hyllan för obestämd tid, lät beskedet som kom tidigare i år. Tråkigt, förvisso, för vänner av deras oemotståndliga, svettdrypande live-sväng, men inte ens en av vårt lands mest långlivade funkorkestrar (be)står för evigt.

Att den fenomenale frontmannen också har andra järn i elden är förstås en tröst och strax efter det första beskedet kom mycket riktigt ett följande: Sam Huber är aktuell med nytt solomaterial. I själva verket kom hans debutsoloalbum, Confused ut redan hösten 2017 och nu finns alltså dessutom en fyralåtars EP ute med försmak om en kommande uppföljare.

Allt inspelat i New York där han har fått tag på en intressant kontakt och producent, som stått till hands med ingen mindre än Bill Laswells studio. I New York visade sig Sam Huber vara också när jag försökte få tag på honom för en pratstund om det nya soloprojektet.

Nu är sista chansen att jobba i New York

Väl tillbaka i Helsingfors i början av maj, redo för en intervju, fick han då till att börja med helt enkelt berätta om vad han haft på gång i New York:

- Jo, alltså jag har ju rört mig mycket i New York på senare tid, inleder Sam Huber vad som visar sig bli en rätt lång redogörelse för omständigheterna som öppnat för de spännande kontakterna, som i sin tur lett till det nya solomaterialet (klicka på bilden nedan för exempel).

Det var liksom now or never, om jag skulle försöka utvidga mitt territorium utanför Finland. ― Sam Huber

Vy över stadsdelen Greenwich Village på Manhattan i New York. Bild: Wikimedia commons/Iris Dai

För sedan 2001 har han vistats mer eller mindre regelbundet i staden där över, som blivit som något av en andra hemstad för honom. Några planer på att flytta dit för gott har han ändå inte.

Men år 2016 åkte han iväg för en tremånaders vistelse – maximitiden med ESTA Visum – för att söka musikkontakter:

Redan från första stunden då jag kom dit, fick jag en känsla av att här skulle jag nog kunna hitta min nisch.

― Sam Huber.

- Jag hade inga ambitioner att erövra staden eller hela landet, eller så. Men att hitta min egen publik…

Det var en sådan där intuitiv känsla han fick, att det nog kan gå. Fast alla säger att det är så svårt och tufft och tävlingen är hård och så här, men ändå var Sam övertygad om att lyckas.

- Här kan man smälta in, förklarar han, det är faktiskt en sån där ”melting pot”, att alla är någon annanstans ifrån och det är inte så noga hur bra du talar engelska, utan det handlar mera om vem du är, vad har du att ge och hurudan typ du är.

Till beslutet att villa börja jobba i New York bidrog också det att Sam Huber just fyllt femtio och han kände att han inte blir yngre precis:

- Det var liksom now or never, om jag skulle försöka utvidga mitt territorium utanför Finland.

Och då fick det bli New York, så förälskad hade han blivit i staden. Trots att Berlin eller Stockholm kanske hade legat närmare till hands med tanke på att jobba med musik.

Fick napp hos ett lokalt skivbolag

Så for han alltså dit hösten 2016 och började lägga ut krokar och ganska snabbt nappade det en fisk:

- Det var ett lokalt skivbolag och det klicka genast med bossen, så vi gjorde hastigt och lustigt ett kontrakt och började öva in låtarna; dels egna låtar som jag hade gjort och sedan också låtar som helt och hållet skräddarsytts för det nya projektet.

Tomas Doncker Tomas Doncker Bild: creative commons

True Groove Records är skivbolaget i fråga, Tomas Doncker heter ägaren, som också är Sam Hubers nya producent och True Groove All Stars heter husbandet. Ett slags ”mini-Motown-studio-orkester”, som med en grunduppsättning på sju man spelar bakom skivbolagets alla artister, beskriver Sam.

Doncker är för övrigt också god bekant med Bill Laswell, en smärre legend inom New Yorks alternativa rock och elektroniska musikscen. och det är i hans studio i New Jersey, som Hubers nya solomaterial är inspelat. Vilket initialt också bidrog till att väcka mitt intresse och till det här har jag anledning att återkomma.

Rytmen av förbipasserande bilar med mullrande sub-bas

Men först vill jag veta vad det var som fick denne Tomas Doncker att öppna öronen för vad en ändå relativt sett okänd finlandssvensk sångare och musiker hade att komma med? Sam tar genast fasta på den vision han presenterade:

- Han nappade på några demon som jag hade gjort i New York, som var inspirerade av gatornas ljudbild som jag upplevt den.

Främst var det ljuden ur de sakta förbipasserande bilarna oftast med svarta killar i, som väckte Sams intresse; en viss sorts hiphop med låg, genomträngande sub-bas och en ganska snabb, elektronisk hi-hat (som låter: ”trrk-trrk-tss-tss”). Den här rytmen hörde han över allt, så han måste fråga Tomas Doncker om det.

Gata i Brooklyn, NY Utsikten från Brooklyn mot Manhattans skyskrapor. Vårdag i värmen. Man i shorts passerar graffitiklottrad soptunna Bild: Bengt Östling/Yle

Trap-hiphop kallas den, visste han berätta, och den subgenren – ”dirty-south” även kallad - härstammar från de sydligare delarna av USA, men har på senare år varit den dominerande stilen inom hiphop.

- Så det här soundet hade jag använt som bas för två demon jag gjort, fortsätter Sam och så började vi bygga på det (klicka på bilden ovan för att höra).

Jag hade en vision om ett slags elektronisk hiphop-funk blandat med… andra element. ― Sam Huber

David Bowie dyker upp ur det undermedvetna

Men det här andra elementet kom helt överraskande, oförberett och omedvetet då plötsligt David Bowie började krypa in i mixen.

- Det berodde förstås på att han just hade dött då och han var i mitt undermedvetna och lurkade. Men det var inget medvetet beslut att nu ska jag sätt in lite Bowie-kryddor.

Det var i vissa melodislingor och i röstanvändningen, som det började komma in en del ”vita” element, som Sam Huber uttrycker det:

Jag hade tänkt att jag vill göra ganska ”svart” musik, men lite intressant är det ju att jag for till New York för att hitta mina europeiska rötter. ― Sam Huber

- Liksom att vad ska jag nu låtsas vara jättesvart, jag är en vit kille och jag har de här europeiska rötterna och så blandar jag ihop allt som jag har lyssna under mitt liv.

Bill Laswell - en "musikernas musiker"

Så har det ju för all del gått till också förr, inte minst i New York. Bara för att nämna ett exempel kan jag här peka på Bill Laswell, som vi tidigare var inne på.

Bill Laswell Bill Laswell Bild: creative commons

Bill Laswell är basist och har framför allt producerat massor, börjande från PIL, Public Image Ltd, Johnny (”Rotten”) Lydons band efter Sex Pistols. ― Sam Huber

Också han är en vit man, som sysslat mycket med svart rytmmusik under sin karriär; jazz, afro-beat, dub-reggae och elektronisk avantgarderock har han bland annat gjort. Men eftersom Sam Huber faktiskt har jobbat i Bill Laswells studio, får han själv berätta mera om denne alternativmusikens eminens, som trots allt kanske inte är så känd bland den breda publiken.

- Jo, han är basist och har framför allt producerat massor, börjande från PIL; Public Image Ltd, Johnny (”Rotten”) Lydons band efter Sex Pistols. Och i samband med det kom han att börja jobba med Jah Wobble, som var basist i PIL.

Också den dynamiska rytmduon Sly (Dunbar) & Robbie (Shakespeare) – ett av reggaevärldens främsta trummis-basist-team – har han jobbat med och kom därifrån in på just jamaikansk dub och andra alternativa rytmer. Något av en ”musikernas musiker”, som Sam Huber säger om Bill Laswell:

- Han kanske inte har några stora, kända hittar, men en mycket intressant figur och mycket uppskattad i musikerbranschen; en grå eminens, säger Sam.

Ja, faktiskt en så pass grå (läs: undflyende, tillbakadragen) herreman att Sam inte har träffat honom personligen, trots att han alltså hållit till i dennes studio och spelat in sitt nya solomaterial där.

De rätta kontakterna är a och o

Men det här säger också någonting väsentligt om hur det går till i musikerkretsarna i New York. För när jag försöker luska reda på mera om svårigheterna med att slå igenom eller åtminstone ens få chansen att jobba där, lyfter Sam fram hur viktigt det är att få tag på det rätta kontakterna:

- Det är det som är så roligt med den här Tomas Doncker, att han känner alla proffsmusiker där i New York. Kretsarna är överraskande små, där också, åtminstone på en viss nivå, att är man en proffsmusiker, så har man nästan jobbat med alla.

”Det har nu alla artister i den här stan, jobbat med Bowie i något skede”.

Som ett exempel nämner Sam keyboardisten i husbandet True Groove All Stars (till skillnad från i t.ex. Eternal Erextion spelar Sam inte själv, utan sjunger bara) som också spelar i Aretha Franklins turnéorkester.

Små kretsar när allt kommer omkring

En annan belysande anekdot har han från en egen spelning på Bitter End-klubben i Greenwich Village tidigare i vår: Mixaren på giget berättade så där i förbifarten att han jobbat som assisterande mixare för David Bowie på Heathen- och Earthling-skivorna, vilket förstås lät imponerande, tyckte Sam.

David Bowie David Bowie New Yorkissa. Kuva dokumenttielokuvasta David Bowien viimeiset vuodet.

Så han nämnde det här för en annan typ där, men hon ungefär gäspade blaserat, liksom att: ”Det har nu alla artister i den här stan, jobbat med Bowie i något skede”.

OKEJ! Jag sku också gärna villa jobba med honom, men han lever inte mera. ― Sam Huber

Spelningar med det nya bandet på hösten

Så nu i vår har alltså en fyralåtars EP, Radio Friendly Enemy just kommit ut - med två remixar av just nämnda Bill Laswell - och i september 2018 kommer uppföljaralbumet:

- Jo, den ges ut som vinyl, en dubbelvinyl där förra skivan Confused är med på ena skivan och sedan skiva nummer två, Top of The World.

Sam Huber Sam Huber Bild: Stefan Bremer

- Sedan är det meningen att fixa keikkor med True Groove All Stars och mig just till de här tiderna då skivan kommer ut kring september-oktober. Ingenting är ännu definitivt fastslaget, men det innebär förstås vissa logistiska komplikationer att rouda ett stort band av och an, så vi tänkte satsa på kvalitet framom kvantitet.

Med andra ord handlar det om sådana tillställningar dit man kan räkna med att det alltid kommer folk, typ festivaler med ett visst färdigt publikunderlag. Men att spekulera kring specifika namn är för tidigt.

Att det finns intresse för Sam Huber och True Groove All Stars vågar jag tro.

Här kan du höra ntervjun med Sam Huber, som artikeln baserar sig på: